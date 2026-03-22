En Q. Roo se invertirán más de 5 mil mdp en carreteras, puentes y bachilleratos: CSP

Avanza infraestructura hospitalaria

Se contempla la conclusión del Puente Nichupté en abril

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se invertirán 5 mil 988 millones de pesos (mdp) para la conclusión del Puente Nichupté, la construcción del Entronque Kukulcán, de la carretera Cancún-Isla Blanca, del ramal Javier Rojo Gómez y de dos bachilleratos; además, se destinan recursos para avanzar en la infraestructura hospitalaria de la entidad a través del IMSS Bienestar.

“Hubo una rehabilitación muy importante por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de la carpeta asfáltica después de la construcción del Tren Maya y ahora estamos haciendo particularmente hacia el sur del estado una reparación de todas las carreteras federales. Además del Entronque Kukulcán, del Puente Nichupté, la (carretera) de Isla Blanca que nos ha estado pidiendo la gobernadora -por lo pronto iniciamos con casi 5 kilómetros de esta carretera-, el ramal Javier Rojo Gómez y la infraestructura educativa. Y estamos con toda la infraestructura hospitalaria que es muy importante; la gobernadora también nos pidió una torre de alta especialidad, nos los pidió desde el año que entramos y ya está, ya se va a construir”, comentó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que los 5 mil 988 mdp que se invertirán en carreteras, puentes y caminos generarán 17 mil 964 empleos directos e indirectos. Los recursos se destinarán al MegaBachetón para intervenir 991 kilómetros (km) de la Red Federal Libre de Peaje, a través de mil 35 mdp

Además, el Puente Nichupté, que se convertirá en el puente con la mayor longitud sobre un cuerpo de agua y que reducirá los tiempos de traslado de una hora y media a 10 minutos, tiene un avance del 96 por ciento, ya han iniciado las pruebas de carga y se proyecta su conclusión a finales de abril de este año; a su término, iniciarán los trabajos en el Entronque Kukulcán, que es un puente de dos carriles por sentido y se proyecta terminar las obras el próximo diciembre.

Informó que en abril también iniciará la construcción de la carretera Cancún-Isla Blanca, en la que se aplicarán nuevas tecnologías que utilizan sargazo. En cuanto al Ramal Javier Rojo Gómez, destacó que se reconstruirán 4.6 km y su intervención será de marzo a octubre. Y en infraestructura educativa resaltó que en mayo iniciará la construcción del Bachillerato Tecnológico de Playa del Carmen para 900 estudiantes y el reforzamiento del Centro de Estudios de Bachillerato Justo Sierra Méndez en Bacalar.

IMSS Bienestar amplía su infraestructura hospitalaria en el estado

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que el Plan de Infraestructura Hospitalaria en Quintana Roo, que contempla una inversión de casi 5 mil mdp, tiene entre sus proyectos la construcción de la nueva Torre de Especialidades del Hospital General de Cancún «Dr. Jesús Kumate Rodríguez». Con esto se salda una deuda histórica en la entidad al acercar 26 especialidades a la población, sumar 100 camas hospitalarias, una Unidad Integral de Atención Oftalmológica gratuita, una Unidad de Quemados y una Unidad de Salud Mental.

Además, el antiguo hospital general se convertirá en el nuevo Hospital Materno Infantil con 40 camas censables, tres quirófanos, dos salas de parto humanizado y consultorios de especialidades. Informó que también se construyen el Hospital General de Chetumal con 120 camas, 41 consultorios y cinco quirófanos; así como el Hospital General de Carrillo Puerto con 21 consultorios, 60 camas y tres quirófanos, el cual estará listo en diciembre de este año. Destacó que finalizó la remodelación de 10 hospitales del IMSS Bienestar con modernización de quirófanos, áreas críticas, consultorios y espacios de hospitalización con una inversión superior a los 160 mdp.

Adicionalmente, señaló que se fortalece la plantilla de salud con la contratación de 115 nuevos especialistas y personal de enfermería, lo que ha permitido poner en marcha servicios que durante años no pudieron operar en la entidad.

Reducción del 79% en homicidios dolosos en el estado

Desde Cancún, el Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, destacó durante la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que en Quintana Roo el trabajo coordinado con el gobierno del estado logró una reducción de 79 por ciento en los homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a febrero de 2026, al pasar de 2 a 0.43 el promedio diario de víctimas de ese delito; siendo febrero de 2026 el más bajo desde 2016.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, explicó que febrero de 2026 fue el más bajo desde 2016, al pasar de un promedio de 1.2 a 0.4 víctimas diarias, de febrero de 2025 a febrero de 2026, lo que representa una reducción del 68 por ciento. Informó que los delitos de alto impacto también presentaron una tendencia a la baja, con una reducción del 36 por ciento respecto a octubre de 2024, pasando de un promedio diario de 9.16 a 5.89 en febrero de 2026.

​​El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, en Quintana Roo, con la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 18 de marzo de 2026 fueron detenidas 3 mil 219 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 573 armas de fuego y dos toneladas de droga. Asimismo, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 28 de febrero de 2026, la incidencia de este delito en la entidad tuvo una reducción del 45 por ciento, se detuvieron a 12 personas y se iniciaron 116 carpetas de investigación.