Cárteles aceleran producción de vehículos “monstruo”

Aumenta decomiso de narco-tanques

Grupos delictivos crean industria paralela para fabricar camionetas blindadas capaces de resistir explosiones, armas militares y emboscadas

Tras intensificarse la lucha contra el narco en este sexenio, el crimen organizado aceleró la fabricación de vehículos “monstruo”, ya que en los primeros años de la nueva administración federal, elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional (GN) aseguraron más de 194 unidades con blindaje artesanal.

A nivel nacional, Tamaulipas concentró 51% de incautaciones y dentro de los municipios, Reynosa se ubica en el primer lugar. En tanto, Sinaloa acumuló 14% de aseguramientos, y el ayuntamiento de Culiacán ocupó el primer lugar.

Las estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional reflejan que de las 32 entidades del país, en 19 se han incautado vehículos con este tipo de modificaciones.

Modificaciones perfeccionadas

En la actualidad, estas modificaciones se han perfeccionado hasta alcanzar los niveles de protección de blindaje cinco o seis, que pueden llegar a resistir granadas o fusiles de alto impacto calibre 50.

Las fuentes consultadas refieren que, para lograr estos blindajes, el tipo de material utilizado es acero de alta resistencia, el cual no se fabrica en México y se importa desde Europa y Estados Unidos.

Estos blindajes incluyen diversas capas de acero, polímeros, fibras sintéticas como el kevlar y vidrio balístico, que buscan dispersar la fuerza de los impactos.

Debido a que los materiales son restringidos y vigilados, las células delictivas optan en utilizar empresas fachadas para importar estos materiales o comprarlos de forma separada y armarlos.

“Ya no estamos hablando de arreglos en talleres mecánicos. Ni de sicarios jugándole al soldador. Esto es algo más. Es conocimiento especializado propio de una guerra técnica y táctica”, afirmó un miembro de la Guardia Nacional.

Mercado menos vigilado

Refieren que, así como en el tráfico de armas, a pesar de ser un mercado regulado en México por el Ejército, en Estados Unidos el mercado de este tipo de blindajes está menos vigilado y contiene vacíos legales que propician su contrabando.

Daniel C. Santander, maestro en Estrategia y Seguridad Aplicadas, considera que el número de incautaciones refleja una escalada y tendencia que realiza el crimen organizado.

“Al fin de cuentas lo que intentan es tener ciertas posiciones estratégicas, rutas… Este tipo de autos monstruo les da una ventaja contra rifles de alto calibre, explosivos y con ellos protegen plazas”, sostiene el profesor del Colegio de la Universidad Anáhuac.

Explica que el crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), usa el blindaje balístico, que son diferentes capas, “el acero de alta resistencia con polímeros, kevlar, vidrio también de alto impacto, y de alguna forma estas diferentes capas distribuyen la fuerza de los impactos de bala, por eso no penetran y son materiales más difíciles de hacer y de montar, porque no nada más es en la fachada, también lo colocan en el motor y llantas”.

El maestro Juan Ruiz, jefe de operaciones de Strategos BIP, firma especializada en prevención del comercio ilegal en Latinoamérica, dice que la fabricación de este tipo de vehículos por parte de las células delictivas es para protegerse tanto de las amenazas de otros grupos criminales y del propio Estado.

Comenta que hay personas que se dedican a hacer blindaje artesanal y se anuncian en redes sociales, además laboran en diferentes lados, por ejemplo, Sonora, Sinaloa o Tamaulipas. “Es un elemento que el gobierno debe tomar en cuenta para disminuir el poder que tienen estas organizaciones de alto nivel en México”, subraya.

Una industria clandestina millonaria

Lejos de ser improvisados, estos vehículos surgen de talleres clandestinos altamente especializados que requiere de mecánicos, soldadores industriales, ingenieros metalúrgicos, especialistas en blindaje y proveedores de acero balístico. Este ecosistema mueve millones de dólares y funciona como una cadena industrial completa al servicio del narcotráfico.

Los cárteles suelen elegir pickups robustas y fáciles de modificar, ya que su potencia y chasis resistente permiten soportar blindajes extremos: Ford Super Duty, Chevrolet Silverado, Dodge Ram y Toyota Hilux Algunas incluyen troneras (aberturas para disparar), cámaras, sistemas de comunicación y compartimentos ocultos.

Según reportes de seguridad, estos son algunos precios de unidades modificadas: Blindaje básico: USD 40,000; Blindaje avanzado: USD 100,000. Modelos extremos tipo “monstruo” pueden superar los USD 300,000

Hallan “monstruos” blindados en Azcapotzalco

La Policía aseguró la semana pasada un taller y bodega en la Colonia Arenal, en Azcapotzalco, con 33 vehículos de transporte público foráneos, placas con reporte de robo y dos camionetas con blindaje artesanal, como las utilizadas por el crimen organizado.

Autoridades identificaron un predio, presuntamente, usado para guardar vehículos foráneos, ubicado en Calle Pino, en la Colonia Arenal, Alcaldía Azcapotzalco, donde de forma constante entraban y salían automóviles.

Al encontrar dos automotores con ajustes en llantas y de otro tipo como trabajos de blindaje, se encontró que, además de almacenar unidades vehiculares, el inmueble también fungía como taller.