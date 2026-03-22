Las mascotas que hacen magia: Seis décadas de historia futbolera

Desde Inglaterra 1966

Recorre la fascinante historia de estos símbolos culturales que representan naciones enteras

Por Arturo Arellano

Un león inglés cambió la historia en 1966. Seis décadas después, tres animales de tres naciones anfitrionas están listas para escribir el siguiente capítulo de esta tradición que trasformó a las mascotas mundialistas en auténticas celebridades del fútbol internacional, con historias que rivalicen con las de sus propias selecciones, destacando las icónicas mascotas mexicanas como Juanito y Pique, las polémicas figuras que dividieron opiniones, y el trío de anfitriones que debutará en 2026: Zayu, Clutch y Maple.

El pionero: Un león que revolucionó la tradición

Imagina que corre el año 1966 y nadie en el mundo del fútbol ha pensado siquiera en una mascota oficial para la Copa del Mundo. El concepto no existe. El inglés Reg Hoye, un diseñador de talento, cambiaría todo con un boceto que, según la historia, tardó tan solo cinco minutos en realizar. De ese lápiz nació World Cup Willie, un león majestuoso con melena rubia, sonrisa confiada y una camiseta azul, roja y blanca con la bandera británica.

Willie fue revolucionario en su momento. No era simplemente un logo: era una personalidad, un compañero de ruta para un mundo que jamás había visto el futbol profesional con esta magnitud televisiva. Ese mismo año, los anfitriones ganaron el campeonato, y Willie se convirtió instantáneamente en un ícono cultural que trascendió las canchas. Tuvo su propia serie de dibujos animados, productos de merchandising, y un himno grabado por el compositor Lonnie Donegan. El león era, sin dudarlo, la primera superstar no-futbolista del evento.

Lo que Willie hizo fue establecer una tradición que perduraría: cada Mundial tendría su propria mascota, cada una reflejando la identidad, la cultura y los valores de su país anfitrión.

México 70: Juanito, el niño que rompió paradigmas

Cuando México fue elegido como sede del Mundial 1970, la FIFA y los organizadores locales tuvieron que decidir qué símbolo representaría al país. El presidente del Comité Organizador, Guillermo Cañedo, buscaba algo genuinamente mexicano, pero que a la vez funcionara globalmente.

El dilema fue fascinante: existían dos opciones. Una era Pico, un águila futurista y audaz diseñada por Lance Wyman, el mismo creador de la identidad visual de los Juegos Olímpicos de 1968. Era moderna, sofisticada, incluso revolucionaria para su época. Pero Cañedo eligió el camino contrario. Optó por Juanito, un niño regordete, con sombrero de paja, camiseta tricolor y una sonrisa que transmitía la calidez de un muchachito mexicano promedio.

Juanito fue histórico por varias razones. Fue la primera mascota humana en la historia de los Mundiales, la primera creada en América Latina y, crucialmente, la primera en ser personificada de cuerpo completo en los estadios. En ese torneo ganado por Brasil con Pelé en gloria, Juanito recorría las tribunas animando al público, representando la hospitalidad mexicana y la pasión del pueblo por el fútbol.

Su nombre, un diminutivo cariñoso de Juan, hacía referencia directa a cualquier mexicano promedio. Su número, el 70, grabado en el sombrero, marcaba el año del certamen. En una época donde México buscaba proyectarse como nación moderna sin olvidar sus raíces, Juanito fue el equilibrio perfecto.

Pique: La picardía hecha personaje

Si Juanito representaba la calidez tradicional, Pique encarnaba la picardía y el sabor picante de México. Este chile jalapeño verde, con un colosal bigote de charro mexicano, sombrero de mariachi y una sonrisa que prometía travesuras, se convirtió en una de las mascotas más originales jamás creadas.

Rebeca Martínez, la creadora de Pique, explicó magistralmente el concepto: «Aparte de ser picante es picaresco. Era un personaje que a todo mundo le iba a caer bien, tanto a los adultos como a los niños». Y tenía razón.

Lo extraordinario de Pique fue su debut en la cancha durante el partido de octavos de final contra Bulgaria. Isidro Cuara Campoverde, un aficionado michoacano, fue el encargado de encarnar al chile más famoso de la historia del fútbol. Cuara pagaba sus propios boletos para animar al Tri desde las tribunas, hasta que las autoridades lo autorizaron a entrar en la cancha. Desde entonces, vimos a Pique en todo su esplendor: organizando porras, saltando, bailando al ritmo del legendario «chiquitibum a la bim bom ba».

Pique no era simplemente una mascota. Era la personificación del alma futbolera mexicana: pequeño pero feroz, colorido y alegre, capaz de intimidar defensas con su agilidad. En 1986, con México llegando a Cuartos de Final y cautivando al mundo con su fútbol ofensivo, Pique fue el compañero perfecto.

Las mascotas que dividieron opiniones

No todas las mascotas mundialistas han sido recibidas con aplausos. La historia del fútbol global tiene sus personajes polémicos, aquellos que generaron debates, risas incómodas y hasta rechazo.

Ciao (Italia 1990) fue particularmente controversial. Se trataba de una figura geométrica formada por cubos con los colores de la bandera italiana, coronada por un balón como cabeza. Pero lo que realmente causó furor internacional fue que, según los críticos, Ciao no llevaba pantalones. Durante meses, aficionados y medios deportivos debatieron si esa elección de diseño era audacia artística o simplemente un error monumental. El balón con ojos humanos, para muchos, resultaba perturbador.

La’eeb (Qatar 2022) fue otro personaje polémico. Inspirada en una kufiyya, el pañuelo tradicional árabe para cubrir la cabeza, la mascota buscaba representar la identidad cultural qatarí. Algunos la consideraron original y representativa del anfitrión. Otros la compararon con un fantasma y argumentaron que carecía de los rasgos «infantiles» que generalmente conectan con las audiencias jóvenes. En redes sociales, el debate fue intenso: ¿era una innovación o un diseño fallido?

Estos ejemplos demuestran que las mascotas del Mundial son más que accesorios promocionales. Son declaraciones culturales que pueden herir susceptibilidades, inspirar orgullo o, simplemente, no calar en la imaginación colectiva.

Tanto Juanito como Pique no estuvieron exentos de críticas, porque para algunos sectores encarnaban una visión simplificada y hasta estereotipada del mexicano. En el caso de Juanito, su sombrero, su bigote y su imagen de niño alegre fueron vistos por algunos como una representación demasiado folclórica del país, más cercana al cliché turístico que a la diversidad real de México.

Algo similar ocurrió con Pique en 1986, pues su diseño, ligado al chile jalapeño, provocó lecturas sobre el gusto de la FIFA por apoyarse en símbolos “típicos” para definir la identidad mexicana. Aunque con el tiempo ambas mascotas se volvieron entrañables y muy recordadas, también abrieron el debate sobre cómo un ícono deportivo puede convertirse en una caricatura cultural cuando intenta resumir a todo un país en una sola figura.

El Legado Golden: Narrativas Que Perduran

Algunos personajes se elevaron a la categoría de leyenda pura. Naranjito (España 1982), una adorable naranja sonriente vestida con la equipación de la Roja, se convirtió en un ícono cultural que trascendió generaciones. Tuvo su propia serie animada, cómics, música y productos de merchandising que se vendieron en todo el mundo.

Footix (Francia 1998) fue un gallo azul que trajo suerte a los anfitriones: Francia ganó la Copa del Mundo ese año, con Zinedine Zidane como protagonista. Algunos aficionados bromeaban que Footix era tan potente que prácticamente jugó los noventa minutos.

Fuleco (Brasil 2014) fue un armadillo de tres bandas, especie en peligro de extinción, diseñado para crear conciencia ambiental. Sin embargo, el torneo fue una humillación para los anfitriones: Alemania goleó 7-1 a Brasil en semifinales. Aunque Fuleco no tuvo culpa alguna, quedó asociado a ese trauma colectivo.

Aguigol (90’s) Entre las mascotas más recordadas de México también merece un lugar Aguigol, aunque vale aclarar que no fue la mascota de un Mundial específico, sino un personaje creado para acompañar a la Selección Mexicana en la década de los noventa. Su figura de águila, ligada a los colores nacionales y al imaginario futbolero del Tricolor, lo convirtió en un símbolo muy querido por la afición, al grado de quedar en la memoria colectiva junto a Juanito y Pique. Más que representar una Copa del Mundo en particular, Aguigol terminó encarnando esa etapa en la que la Selección también buscaba una identidad propia fuera de la FIFA, con una mascota pensada para conectar emocionalmente con la gente.

Zayu, Clutch y Maple: Los rostros del Mundial 2026

En septiembre de 2025, la FIFA reveló las mascotas que acompañarán el primer Mundial de la historia jugado en tres naciones: México, Canadá y Estados Unidos.

Zayu es un jaguar que habita en las selvas del sur de México y encarna el patrimonio y el dinamismo nacional. Su nombre, según la FIFA, significa «unidad», «fortaleza» y «alegría». Viene con credentials deportivas: en la narrativa oficial, Zayu es un delantero que se transforma en la cancha, intimidando defensas con agilidad y velocidad excepcional.

Lo que hace especial a Zayu es cómo retorna a las raíces. Mientras Juanito fue humanidad pura y Pique fue sabor picante, Zayu reivindica la fauna mexicana.

Clutch es un águila calva que representa a Estados Unidos. Su nombre evoca acción, decisión, ese momento crucial en los deportes donde todo se juega. Según la FIFA, Clutch actúa como mediocampista: la conexión entre defensa y ataque, uniendo fuerzas.

La caracterización describe a Clutch como un personaje que «se lanza al vuelo por todo Estados Unidos, abrazando cada cultura, partido y momento con curiosidad, optimismo y valentía».

Maple es un alce canadiense, símbolo de naturaleza, creatividad y resiliencia. En la narrativa oficial de FIFA, Maple actúa como arquero: el protector, el que defiende con legendarias paradas, fortaleza extraordinaria y liderazgo.

El alce fue elegido no solo por ser icónico en Canadá, sino porque encarna los valores que el país quiere proyectar: fuerza tranquila, creatividad resiliente, espíritu de comunidad. Maple nació, según el storytelling de FIFA, para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, llevando consigo el orgullo nacional.

Curiosidades que pocos conocen

Existe una anécdota fascinante sobre World Cup Willie: después de que Inglaterra ganara en 1966, el león tuvo tanto éxito que apareció en la ceremonia de apertura del Mundial de 1970 en México, acompañado de Juanito. Fue la única ocasión en la que dos mascotas de diferentes Mundiales compartieron protagonismo simultáneamente.

Las tres mascotas del 2026 —Zayu, Clutch y Maple— serán personajes interactivos en el videojuego FIFA Heroes. Significa que millones de jugadores podrán jugar con las mascotas, no solo verlas en los estadios. Es una evolución del concepto que Willie comenzó en 1966.

Más que mascotas, son embajadores

Las mascotas de los Mundiales son, en esencia, embajadores culturales. Cada una cuenta la historia de una nación, sus valores, su identidad. Algunas son recordadas con cariño infinito como Juanito, Naranjito, Footix). Otras generan debate y polémica, pero todas, sin excepción, se convierten en parte indisoluble de la memoria colectiva del fútbol.

Cuando miramos a Zayu, no estamos viendo solo un jaguar. Estamos viendo la biodiversidad mexicana, la pasión del Tri, la picardía que caracteriza al pueblo mexicano. Con Clutch y Maple juntos en 2026, tenemos la oportunidad de ver a tres naciones compartiendo un escenario mundialista de manera inédita, con sus mascotas como símbolos de esa unidad en la diversidad.

Sesenta años después de que Reg Hoye tardara cinco minutos en dibujar a Willie, las mascotas mundialistas siguen siendo aquello que el creador inglés imagino: compañeros invisibles que nos conectan con la magia del futbol, que nos hacen sonreír y nos permiten ver a nuestras naciones reflejadas en personajes que perduran eternamente.