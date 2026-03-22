Suman más de 189,800 los mexicanos repatriados desde el regreso de Trump

Apoyo con la estrategia “México te abraza“

Segob detalló que del total, 152,072 retornos ocurrieron por vía terrestre y 35,000 por vía aérea

Desde el 20 de enero de 2025, fecha en la que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y endureció la política antimigratoria, al 18 de marzo, se registraron 189,830 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos, reportó el gobierno de México.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que de este total, 152,072 ocurrieron por vía terrestre y 35,000 por vía aérea, en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación ‘México te abraza’.

Además, la funcionaria indicó que 130,414 personas han sido atendidas por el programa, 94,656 de ellas en centros de atención en la frontera norte y 35,758 en centros de atención en Villahermosa y Tapachula, ambos en el sur de México.

“Quienes decidieron no ir a uno de estos espacios, de todas maneras se les da alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo en el traslado a su lugar natal en los puntos de entrada a nuestro país”, apuntó la funcionaria.

Asimismo, se han afiliado a más de 98,600 personas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el objetivo de brindar esta prestación por razones humanitarias y de solidaridad a repatriados y a todos sus beneficiarios legales. Además, 14,228 personas han logrado conseguir un empleo formal en empresas privadas, y se han emitido más de 93,000 copias certificadas de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP).

La cifra de migrantes fallecidos bajo custodia del ICE se triplica

Durante el primer año del segundo periodo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos se elevó la cifra de migrantes que murieron mientras estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en 190.9 %, al pasar de 11 personas en 2024 a 32 durante 2025.

En un año marcado por el aumento de las redadas contra inmigrantes que tuvieron lugar en diversas ciudades de Estados Unidos y la presión por parte de Trump, 2025 fue uno de los “más mortíferos” de la agencia, destaca Laura Barrera, abogada con especialidad en derechos humanos.

Complicaciones médicas como insuficiencia cardiaca, derrame cerebral, convulsiones e incluso suicidio son algunos de los motivos a los que el ICE ha atribuido el fallecimiento de las personas que estaban bajo su supervisión.

Supera el total de todo el periodo de Biden

De acuerdo con cifras del ICE, desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión, en enero de 2025, y hasta diciembre se registraron 32 migrantes que murieron mientras se encontraban bajo custodia de los agentes del ICE, cifra que supera a la cantidad de personas que fallecieron durante los cuatro años de la administración de Joe Biden —de 2021 a 2024—, cuando se reportaron 26 víctimas.

En los cuatro años de gobierno de Biden, las muertes bajo la agencia fueron menores, pues en 2021 —que fue su primer año— se registraron solamente cinco fallecimientos; en 2022 fueron tres; en 2023 el número subió a siete, y durante su último año fueron once. De los 32 migrantes que murieron después de haber sido detenidos por el ICE, siete eran mexicanos.

Jair Aguilar afirma que la diferencia de una administración a otra es alarmante, pues solo en un año se superó la cantidad de fallecimientos que ocurrieron en toda la administración pasada, lo que habla de la manera en que operan estos agentes y la negligencia con que actúan.

El número de fallecidos en 2025 no solo superó al total de la administración anterior, también rompió récord de los últimos 21 años, pues solamente en 2004, un año después de que se fundó la agencia, se había registrado exactamente la misma cifra: 32 inmigrantes que murieron bajo las mismas condiciones.

Trece muertes en lo que va de 2026

Un hombre mexicano de 19 años murió el lunes en detención de Immigration and Customs Enforcement. Las autoridades lo calificaron como “presunto suicidio”, anunció la agencia, marcando la decimotercera muerte a nivel nacional este año.

Royer Perez-Jimenez fue encontrado “inconsciente y sin reacción” por un oficial de detención a las 2:34 a.m., según un comunicado de prensa. El informe indica que, después de que los servicios médicos intentaron la reanimación sin éxito, fue declarado muerto a las 2:51 a.m.

“Murió por un presunto suicidio; sin embargo, la causa oficial de su muerte sigue bajo investigación”, dijo la agencia

Sólo en marzo, al menos cinco personas han muerto mientras estaban bajo la custodia de ICE, según comunicados oficiales del gobierno.

Bajo la administración Trump, ICE ha empezado a enfocarse en los antecedentes penales de los detenidos cuando anuncian su muerte. Perez-Jimenez ingresó a Estados Unidos en febrero de 2022, dijo la agencia, pero ese mismo día regresó voluntariamente a México después de que las autoridades fronterizas lo detectaran. No se sabe cuándo volvió a EEUU.