Cáncer cervical, segunda causa de mortandad en México, después del cáncer mama

Vacunación y tamizaje temprano, la mejor prevención

El tratamiento oncológico cuesta al Estado hasta 6 millones de pesos por paciente

El cáncer cervical es la segunda causa de mortandad en México, después del cáncer de mama. Sin embargo, la aplicación de tamizajes extendidos y la vacunación de niños desde los 11 años en adelante puede reducir drásticamente la posibilidad de contraer el papiloma humano (VPH) y desarrollar un padecimiento oncológico. En Dinamarca, la vacunación temprana redujo en un 96 por ciento la posibilidad de contraer el VPH en población inoculada, aseveró la doctora Ana Karen Soto Sañudo, coordinadora del Hospital Regional del ISSSTE Manuel Cárdenas de la Vega. La facultativa dio a conocer que en el sector salud, el tratamiento por paciente con VPH representa un gasto de entre 4.5 y seis millones de pesos, por lo que es urgente la prevención.

La oncopatóloga refirió las bondades de la vacunación, aunque precisó que después de los 46 años ya no representa ninguna ventaja para la eliminación de la infección, por lo que urgió en la necesidad de extender la inmunización a los niños y población que ronde los 15 años, así como la aplicación de pruebas de tamizaje oportuno, ya que el cáncer cervical cobra 5 muertes cada 2 minutos en el mundo. Informó la doctora Soto Sañudo que la inyección está disponible en México, pero los tabúes y la falta de cultura de la prevención han dificultado la detección extendida. El tamizaje ayuda a identificar genotipos y tratamientos oportunos. Sobre las causas que pueden incidir en el desarrollo de tumoraciones está el tabaquismo -inhibe el sistema las autodefensas-, y el inicio de actividades sexuales a temprana edad. Sin embargo, precisó que el 98 por ciento de la población ha tenido la infección, pero no la desarrolló o su sistema inmunológico la eliminó y nunca se dio cuenta.

Por su parte, el maestro en Bioética y gerente de Asuntos Médicos de BD (empresa multinacional líder en tecnología médica), José Antonio Duarte, dio a conocer que ya existen en el mercado los dispositivos de auto tomas, las cuales pueden ser útiles en poblaciones rurales o zonas que no cuenten con centros oncológicos cercanos. Asimismo, instó a crear en México la cultura de las auto-tomas, como en Colombia donde ha contribuido favorablemente a la prevención de enfermedades.