Inauguró Clara Brugada Molina Primer Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales 2026

Se prevé una derrama de 300 mil pesos por día

Más de 50 productores del suelo de conservación de CDMX presentan una oferta de 10 mil especies diferentes de plantas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró el Primer Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales 2026, que convirtió el emblemático Monumento a la Revolución en un lugar lleno de colores y aromas, con la instalación de más de 50 productores y productoras del suelo de conservación y sus más de 10 mil especies diferentes de plantas.

“Hoy tenemos más de 50 productores, siete territorios, muchos stands de floricultura, todos del suelo de conservación, y esperamos una derrama económica de 300 mil pesos diarios para los productores, y tenemos 10 mil especies diferentes”, expresó Brugada Molina en la inauguración del festival, al cual invitó a toda la ciudadanía a acudir.

Al iniciar la inauguración, Brugada Molina refirió que la temática del festival está dedicada al teporingo, una especie endémica de la Ciudad de México, la cual está representada por tres figuras monumentales elaboradas a base de flores, mismas que fueron colocadas en la explanada del Monumento a la Revolución.

“Los invito a que vengan. Esperamos más de 10 mil personas diarias en este Festival de Flores. Con esto le damos la bienvenida a la primavera y a llenar nuestra ciudad con muchos colores y muchas flores”, expresó.

En este sentido, la titular del Ejecutivo local aseguró que la capital del país se está posicionando como una entidad federativa de producción de plantas, y señaló que un objetivo es mostrar al mundo lo que somos.

“Queremos mostrar al mundo lo que somos, y viene el Mundial, no sólo porque vamos a tener aquí al Mundial, sino porque en todo el mundo se reconoce a la gran Ciudad de México como un lugar atractivo para venir, y las flores deben ser parte de lo que vean nuestros visitantes, porque en ellas está el corazón de esta ciudad”, afirmó al destacar la labor de las y los productores para la imagen que se va a presentar durante la justa deportiva.

En este sentido, y como parte de las actividades de promoción de la floricultura, se iniciará la colocación de plantas sobre Avenida Paseo de la Reforma; cuya instalación tendrá lugar a partir de mañana, sábado 21 de marzo.

Asimismo, destacó que un mensaje importante que se busca transmitir en medio de las flores es que “desde la Ciudad de México decimos: no más guerra y sí a la paz”. Momento que aprovechó para recordar las palabras de Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, palabras que, confió, suenen y resuenen en el mundo.

“Queremos que esta gran Ciudad de México dé ese mensaje internacional de paz a todo el mundo en medio del Festival de las Flores; en medio del homenaje a Benito Juárez; en medio de todo ese amor que tiene la ciudad por vivir tranquilamente y en paz”, afirmó.

Agregó que esta primera edición del festival está también dedicada al natalicio número 220 de Benito Juárez, a quien externó un aplauso y afirmó que “hoy más que nunca la voz, el pensamiento y el legado de Benito Juárez está presente”, quien –aseguró– “puso los cimientos para una nación libre; la defensa de la soberanía, la legalidad y la justicia como prioridad”.

Adelantó que la edición del festival del próximo año tendrá lugar en el Zócalo para recibir la primavera, por lo que la Plaza de la Constitución se va a llenar de flores y cultura para transformarse y que la población pueda disfrutar.

Destacó que gracias al trabajo de los productores del suelo de conservación es que se pueden lograr cifras como las alcanzadas este año, por lo que afirmó que la capital no sería la misma sin zonas como Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan. Además, de que a partir de ello se beneficia también la economía local, a través de espacios como los mercados de Jamaica, de la Central de Abastos, la Merced, San Francisco y San Fernando, entre otros, por lo que llamó a la población a consumir productos locales.

Producción de más de 7 millones de flores

Durante la inauguración, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, precisó que en esta temporada la Ciudad de México produjo más de 7 millones de flores de diversas variedades, a través de las 60 hectáreas del suelo de conservación, lo que ha dado como resultado el fortalecimiento económico de las y los productores.

Álvarez Icaza aseguró que en las próximas semanas iniciará la adquisición y colocación de flores del suelo de conservación en avenidas principales de toda la ciudad en el marco de la celebración del Mundial de Futbol, a fin de que todos los visitantes las aprecien. “Vamos a trabajar, a como dé lugar, para que las flores sigan siendo el emblema de la Ciudad de México”.

Por su parte, la secretaria de Cultura local, Ana Francis López-Bayghen, anunció el arranque de la Noche de Primavera 2026, una de las celebraciones culturales más emblemáticas de la capital, que este año se expande a 15 sedes en distintos territorios, con el objetivo de acercar la oferta artística a más comunidades.

“El objetivo es que la cultura llegue a todos los rincones de la ciudad. La Noche de Primavera deja de ser un evento concentrado y se convierte en una gran fiesta distribuida en distintos territorios”, destacó.

Las actividades iniciaron el sábado con el tradicional recorrido musical en el Centro Histórico, que irá del Zócalo capitalino al Monumento a la Revolución, pasando por diversos escenarios como la Alameda Central y la Plaza Tolsá.

En el Monumento a la Revolución se instaló el escenario principal dedicado al rock clásico, donde se presentarán agrupaciones emblemáticas como Kerigma, Cecilia Toussaint y Los Lobos, en una jornada que busca reunir a distintas generaciones en torno a este género.

De manera paralela, se llevaron a cabo conciertos en espacios como La Cañada, ampliando la oferta cultural hacia otras zonas de la ciudad.