Festival Cultural Zacatecas celebra 40 años con más de 400 actividades artísticas

Más de 400 actividades programadas

Desde Punto México, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó la presentación de la edición 40 del Festival Cultural Zacatecas 2026, uno de los encuentros culturales más importantes del país, que este año celebra cuatro décadas de historia, tradición y expresión artística.

“Zacatecas no es cualquier destino; es un centro histórico único en el mundo, Patrimonio de la Humanidad, que hoy se consolida también como un referente del turismo cultural y de romance”, señaló.

Acompañada por el secretario de Turismo del estado, Le Roy Barragán Ocampo, subrayó que esta edición histórica se perfila como la más ambiciosa hasta ahora, con más de 400 actividades programadas, la participación de más de 2 mil creadores y la presencia de artistas provenientes de 20 países.

Por su parte, el secretario de Turismo de Zacatecas, subrayó que este festival representa la esencia del estado, donde la cultura, la historia y las tradiciones se viven en cada calle, plaza y rincón.

“A lo largo de la historia Zacatecas ha sido un punto de encuentro y un lugar donde convergen caminos, personas y culturas. Hoy su esencia sigue siendo más viva que nunca. Nos ubicamos en el centro del país y bueno lo antes fue una ruta de intercambio y hoy se traduce en una ubicación estratégica clave para el turismo y los negocios”, señaló Barragán Ocampo.

El programa incluye conciertos totalmente gratuitos en los que destacan figuras de talla nacional e internacional, como Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Pablo Alborán, Fonseca, Rhapsody of Fire, Marc Martel, Salif Keïta y Billy Idol, quien estará a cargo de la clausura. Asimismo, se presentarán propuestas como Revisiting Creedence, Vivaldianno y la reconocida directora Alondra de la Parra, entre muchas otras.

El festival ha crecido de manera significativa, al duplicar su número de actividades respecto de ediciones anteriores, y enfatizó que la gran mayoría de los eventos serán gratuitos, lo que permite acercar la cultura a todas y todos.

Asimismo, reúne a artistas de 20 países y cerca de 2 mil participantes, de los cuales el 70 por ciento corresponde a talento local, lo que fortalece la identidad cultural del estado. También destacó la importancia de la conectividad del destino, especialmente con Estados Unidos, lo que facilita la llegada de visitantes y paisanos que se suman a esta celebración.

Durante los 15 días del festival, Zacatecas se convierte en un gran escenario vivo, donde cada plaza, callejón y espacio público ofrece experiencias culturales, además de contar con una sólida infraestructura turística, hotelera y de servicios que permite recibir a miles de visitantes.

En su oportunidad, la directora del Instituto Zacatecano de Cultura, María de Jesús Reyes, destacó que esta edición coincide con el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, lo que convierte al estado en una opción ideal para visitantes nacionales e internacionales.

Además, destacó que el programa integra una amplia diversidad de expresiones artísticas, como música clásica, coral, orquestal y sacra, así como teatro, danza y exposiciones, que se desarrollarán en plazas públicas, recintos culturales, templos y espacios emblemáticos del Centro Histórico.

Precisó que la columna vertebral del festival es el talento zacatecano, que ha dado vida a este encuentro durante cuatro décadas, y enfatizó que se trata de un evento pensado para todo público, con un ambiente familiar y una organización que ha permitido mantener saldo blanco en ediciones recientes.