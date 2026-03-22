“El Rey León” celebra un año en la Ciudad de México

Con emoción, talento mexicano

Arrancan una nueva etapa con Juan López Boyadjian como Simba

La Ciudad de México volvió a convertirse en el reino de la sabana con la celebración del primer aniversario de El Rey León en cartelera, una producción que ha mantenido funciones continuas en el Teatro Telcel y que ya rebasa las 350 representaciones.

La conmemoración reunió a público, elenco, productores e invitados especiales en una velada que confirmó el peso de este musical dentro de la oferta escénica de la capital.

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De acuerdo con la producción, el montaje ha sido visto por miles de espectadores de México y del extranjero, consolidando a la CDMX como la única ciudad de Latinoamérica donde la obra se presenta en español.

La fuerza del elenco

La celebración también sirvió para reconocer el trabajo de una compañía integrada por 51 intérpretes en escena, además de 100 personas tras bambalinas y 11 músicos.

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OCESA destacó que el equipo ha sostenido un año ininterrumpido de trabajo, con 500 horas de ensayo y 760 horas sobre el escenario, como parte de una operación artística de gran formato.

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Julieta González, directora de OCESA Teatro, agradeció el compromiso de la compañía y el respaldo del público, al señalar que ese entusiasmo ha sido fundamental para sostener una producción de esta magnitud durante todo un año.

Juan López Boyadjian toma el relevo como Simba

En medio de esta celebración, la noche también marcó el debut de Juan López Boyadjian como Simba, un cambio que abre una nueva etapa para el musical en México.

La producción informó que el actor y cantante argentino se integró al elenco tras un proceso de audiciones y que llega con formación escénica desde los 12 años, además de experiencia en montajes como Kinky Boots, Shrek, el Musical y Lexi, hablemos de dislexia.

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Boyadjian expresó que se siente profundamente emocionado y honrado de unirse a un espectáculo que ha tocado a generaciones con sus canciones, su potencia teatral y su historia de pérdida y redención.

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Una función especial

La noche del 19 de marzo tuvo el aire de una función de gala. Antes del inicio, el acceso al teatro se convirtió en alfombra roja y recibió a figuras del medio artístico que acompañaron el festejo del musical.

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Al término de la función, la develación de la placa por las 350 representaciones, encabezada por Sofía Niño de Rivera, selló el momento con humor, aplausos y emoción compartida.

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Morris Gilbert recordó que la obra ha convocado a espectadores de más de 15 países y cientos de ciudades, mientras que Julieta González subrayó que esa noche también significaba dar la bienvenida al nuevo Simba.

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El peso del musical

El Rey León es una de las producciones más reconocidas del teatro musical mundial, con estreno en Broadway en 1997 y una trayectoria internacional que lo ha llevado a presentarse en múltiples idiomas y países.

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La versión mexicana forma parte de esa expansión global y mantiene la esencia visual y musical que hizo célebre al montaje: el uso de máscaras, vestuarios inspirados en la fauna africana y una puesta en escena de gran escala.

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En su aniversario, la obra reafirma que su atractivo no depende solo de la nostalgia, sino de una maquinaria teatral sólida que sigue convocando nuevas audiencias.

La incorporación de Juan López Boyadjian no interrumpe el pulso del espectáculo; al contrario, lo renueva en un momento clave para la producción.

El cambio de protagonista se suma a una temporada que ya había construido una fuerte conexión con el público mexicano y que ahora entra en una etapa de continuidad con un intérprete nuevo al frente.

En el Teatro Telcel, la historia de Simba vuelve a contarse con otra voz, pero con el mismo centro emocional: el tránsito hacia la madurez, la memoria del padre y la búsqueda del lugar propio en el mundo.

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