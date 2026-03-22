UAEMéx celebra llegada de la primavera con una ceremonia de tradición mexica

La actividad fortaleció la identidad cultural y el sentido de pertenencia entre la comunidad universitaria

Toluca, Méx.- Con el propósito de honrar las tradiciones y la cosmovisión de los pueblos originarios, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) llevó a cabo la ceremonia de bienvenida a la primavera Xi Mo Panolti Xopaniztempan, en el Jardín de la Autonomía del Edificio de Rectoría, con la participación de integrantes de la comunidad universitaria y público en general.

El evento fue encabezado por la secretaria de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, y tuvo como objetivo celebrar la llegada de esta estación, así como fortalecer el sentido de identidad y pertenencia institucional, además de promover valores como el respeto, la armonía con la naturaleza y la continuidad cultural.

La ceremonia se desarrolló a partir de una estructura simbólica basada en la cosmovisión mexica. En ella se evocó el Fuego Nuevo como símbolo de renacimiento cíclico, así como el significado de Tochtli, asociado a la fertilidad, la abundancia y la dualidad entre crecimiento y equilibrio, lo que invitó a la reflexión sobre el rumbo personal y colectivo en este nuevo periodo.

En este contexto, Claudia Rocío Mercado Estrada, integrante del colectivo participante, subrayó que estas expresiones representan espacios fundamentales para la difusión, el reconocimiento y el fortalecimiento de la identidad cultural, especialmente frente a dinámicas contemporáneas que tienden a desplazar las tradiciones originarias.

Asimismo, destacó el papel de las instituciones educativas en la preservación y difusión de estos saberes, al generar espacios que permiten a las y los estudiantes reconocerse en su identidad cultural y fortalecer su formación integral.

Como parte del programa, se presentó un poema en lengua náhuatl como tributo a la primavera, además de danzas tradicionales y cantos en náhuatl y español, expresiones que contribuyen a la transmisión viva del patrimonio cultural.

La ceremonia incluyó también la colocación de una ofrenda ceremonial que representa la tierra y la fertilidad; la bienvenida a las autoridades con los cuatro elementos —agua, fuego, aire y tierra—, así como la apertura de los rumbos, acto que invoca la energía de los puntos cardinales.

Posteriormente, se realizó el cierre de los rumbos con los cuatro elementos y la actividad concluyó con la repartición de la ofrenda entre las y los asistentes, gesto que simboliza la comunión, la abundancia y la unidad comunitaria.

Con esta actividad, la UAEMéx reafirma su compromiso con la preservación, difusión y resignificación de las tradiciones indígenas, al tiempo que fortalece la formación integral del estudiantado y promueve el reconocimiento de las raíces culturales como base para la construcción de una sociedad más consciente y cohesionada.

Al conmemorar el inicio de este nuevo ciclo, la Autónoma mexiquense invita a su comunidad a reflexionar sobre los procesos de renovación personal y colectiva, así como sobre la responsabilidad de preservar y proyectar el legado ancestral hacia las futuras generaciones.