El gran proyecto de Jorge Romero para el PAN… es el del PRI de Alito

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Al más puro estilo del magazo Beto el Boticario, quien arrancaba ovaciones y fama presentando trucos de terceros para luego revelar su trama, así el joven y bien peinado, engomado líder del PAN diputado con licencia Jorge Romero dio a conocer su plan para salvar electoralmente a Acción Nacional en el proceso de 2027… el mismo que el senador Alejandro Alito Moreno había presentado media semana antes a sus huestes tricolores.

Y como si fuese iniciativa morenista, al que casi no le quita una coma, el panista propuso a sus 7 mil delegados a la convención donde se modificaron estatutos de su partido para poder echar a andar el plan tricolor, abrir el PAN a candidaturas ciudadanas.

Su sesuda y “original” propuesta es que todos aquellos ciudadanos en distritos, municipios y estados que aspiren a algún cargo público de los que se disputarán en la más grande elección de la historia de México, la de 2027 -donde se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales (300 de mayoría y 200 pluris), unas 1 mil 800 alcaldías con sus miles de regidurías, más quizá unas mil diputaciones locales) podrán inscribirse al sitio digital del blanquiazul siempre y cuando no tengan antecedentes de abusadores de mujeres, no estén en el registro de mala paga de pensiones alimenticias o que tengan antecedentes penales.

Prácticamente lo mismo que dio a conocer Alejandro Alito Moreno al Consejo Nacional del PRI el 18 de este marzo para echar a andar su programa de Defensores de México -que luego se transformarán en candidaturas por allá en enero, febrero y marzo de 2027, cuando se inicie formalmente el registro de postulados de los partidos de acuerdo al Cofipe-, un eufemismo electoral de lo que en Morena se llamarán coordinadores de Defensa de la Transformación.

Todos pues -Morena, PRI y ahora PAN- van por un modelo similar de lanzamiento de candidaturas ciudadanas para realizar una campaña anticipadisima al proceso del 2 de junio de 2027 y para jalar a sus postulaciones a personajes reconocidos en sus comunidades y con aspiraciones de poder.

El proyecto de Romero muy muy parecido al de Alito

Este pasado fin de semana, en forma por demás sorpresiva, luego del arranque del proyecto de Alito Moreno de inmediata y masiva inscripción de candidaturas ciudadanas por todo el país, con el tricolor galopando ya a todo lo que da conducido por el senador campechano, el PAN del engomado Romero vio que, si no le entraban a su competencia, el PRI se les fugaría con un éxito insospechado en el reparto del poder en 2027.

Sorprendidos por el ingenuo y joven dirigente, que más bien no atina ni desatina ante el azoro de los viejos y experimentados cuadros del blanquiazul, hicieron el que ellos denominan: “el anuncio más importante de su historia electoral”:

Esto es: ¡Refritearse el proyecto de Alito y del PRI para abrir el PAN a candidaturas ciudadanas!

Con la palabra ¡EUREKA! en sus bocas… esa que significa: “Lo he descubierto”, y que se utiliza para expresar la emoción de entender, descubrir cómo se puede hacer funcionar algo, el ingenuo (decir cómo se debe sería muy feo y rudo) de Romero se prepara ahora para hacer el gran oso político electoral al anunciar lo mismo que dio a conocer Alito ya desde el 18 de este marzo.

Punto a punto, el PAN de Romero retoma plan del PRI de Alito

Convocados de urgencia, unos 7 mil consejeros realizaron la XXVI Asamblea Nacional Ordinaria y la XX Asamblea Nacional Extraordinaria, en Expo Santa Fe para modificar sus Estatutos y permitir afiliar y lanzar a ciudadanos como sus candidatos.

Como lo hizo Alito en el PRI hace una semana, Romero afirmó que al abrirse a postulaciones ciudadanas el PAN, irá por todas las candidaturas en juego en 2027 en especial por alcanzar mayorías en la Cámara de Diputados federal.

Como ya lo estableció Alito en el PRI, para ser postulados por el PAN de Romero, los aspirantes no necesariamente deberán inscribirse como militantes en su partido.

E igual que como ya lo estableció en líder dentro del PRI, el PAN buscará nominar a mexicanos con “los mejores perfiles” en sus comunidades.

El encuentro de panistas conoció una carta del ex presidente Felipe Calderón en que les advierte que, si el PAN no se abre a la ciudadanía, no tendrá futuro.

En su mensaje, Calderón les dijo que “hay miles de mexicanas y mexicanos de buena voluntad que no han tenido la posibilidad que anhelan de participar en política y desean acudir a la salvación de México, pero no encuentran opciones para lograrlo… si el PAN sabe abrir genuinamente sus puertas a esa ciudadanía para integrar una nueva militancia, reencontrará el camino del triunfo y será nuevamente factor de esperanza. Si no, no tendrá futuro”, insiste.

En términos generales, esta misma reflexión fue la que motivó a los priistas liderados por Alito para abrir a su partido hace una semana para lanzar candidaturas ciudadanas a todos los cargos en juego en 2027.

La verdad es que, si Romero no se fusila, se agandalla el plan electoral de Alito de ir por postular candidaturas ciudadanas, estaría viendo como cae más su partido, que ya en los últimos 6 años perdió 26% de su militancia.

Ebullición electoral

Con PRI y PAN abiertos a las aspiraciones de ciudadanos para participar en el proceso de rescate nacional frente a la insistencia de Morena de ganar por las buenas o por las malas la mayoría de las 17 gubernaturas, las 500 diputaciones (300 de mayoría y 200 Pluris), las mil 800 alcaldías y las casi 800 diputaciones locales que estarán en juego el 2 de junio de 2027, se advierte que el país vivirá como nunca una ebullición electoral nunca antes vista en México.

Si tricolores y blanquiazules logran movilizar a los mejores cuadros ciudadanos podrían arrollar al poder de la 4T.

Por lo pronto, PRI y PAN, sin duda, jalarán a MC, PT y Verde a abrirse por igual a candidaturas ciudadanas porque no hacerlo, marcaría su hundimiento electoral.

Ahora habrá que esperar para ver cuál será la estrategia de Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar este reto de disputa por el poder lanzados por sus dos más importantes opositores que son -pese a su debilidad- PAN y PRI.

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