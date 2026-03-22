PAN, muchas nueces y poco ruido

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Parafraseando al refranero mexicano, la dirigencia nacional panista anunció que darían a conocer su nueva estrategia para las próximas elecciones, mediante un anuncio sorprendente de su dirigente Jorge Romero.

La fecha fatídica era el 21 de marzo, por lo que se convocó a las principales figuras del partido para que asistieran al lanzamiento de la nueva oferta política.

Lo que el dirigente nacional panista propuso es lo mismo que había hecho en la reunión anterior, postular candidaturas ciudadanas, así como recurrir a encuestas para seleccionar a los candidatos a cargo de elección popular.

Para ello, quedan canceladas las reservaciones de candidaturas para dirigentes que no se la ganen, aseguró Romero.

“Somos la principal oposición de Morena”, recalcó Jorge Romero, por lo que la idea es quitarle al Movimiento de Regeneración Nacional las mayorías ficticias que tienen, así como romper el pacto de los suyos con el huachicol y que muchos de los morenistas tienen con el crimen organizado.

La Alameda del Sur fue el sitio escogido para dar a conocer el esquema con el que los blanquiazules piensan recuperar el espacio político perdido en los más recientes procesos electorales presidenciales.

En ambos los panistas se ubicaron en segundo lugar, pero sumamente distantes del primero, por lo que definieron que su disputa será con el nuevo partido poderoso.

La asistencia de los principales políticos panistas fue nutrida y cuando se esperaba escuchar la nueva estrategia diseñada para la campaña electoral que se aproxima, se sorprendieron por no escuchar nada nuevo, sino lo mismo que Romero viene pregonando desde que asumió la dirigencia nacional del partido.

Por eso muchos de los asistentes salieron con cara de decepción, ya que postular a candidatos que no militan en el partido, es un sueño que puede conducir al partido a una más de las derrotas de los años recientes.

La idea panista de abrir el registro de militantes, sin tantos condicionamientos y ahora postular candidatos sin esa militancia puede resultarles muy costoso, como ocurrió en la década de los 70, cuando el panismo fue copado por el empresariado y no presentó candidato presidencial en 1976 y sufrió dos graves escisiones.

Por lo pronto, el PAN y su dirigente nacional, Jorge Romero, no pudieron ofrecer algo novedoso que les permita ubicar al partido nuevamente como un aspirante presidencial.

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Puebla se calentó electoralmente con vistas a los comicios para la renovación de las diputaciones federales, locales y de alcaldes en 2027. Un sitio sumamente disputado es el ayuntamiento de la capital, donde el alcalde Pepe Chedraui busca la reelección, pero con las nuevas disposiciones de Morena, eso no se podrá hacer. El gobernador Alejandro Armenta tiene dos cartas para la nominación. La primera es José Luis García Parra, quien además cuenta con el aval de popular cantante, además de Laura Artemisa, secretaria del Bienestar, quien tampoco cuenta con el conocimiento suficiente para ser una buena nominación. García Parra es el hombre de confianza del gobernador Armenta, aunque es reconocido por la serie de abusos cometidos… Gerardo Vargas, alcalde con licencia de Ahome (Los Mochis), sigue con la firme intención de participar como aspirante al gobierno de Sinaloa, por lo que se mantendrá atento a las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia donde será presentado su caso, por el que fue removido de la alcaldía.

ramonzurita44@hotmail.com

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