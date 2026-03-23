Aumentan casos de cáncer y los retrasos en atención médica

Alerta la Asociación “Un grano de arena por mujer”

Falta de seguimiento médico y escasez de medicamentos, principales obstáculos para tratamientos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La asociación civil “Un grano de arena por mujer” advirtió que los diagnósticos de cáncer en Quintana Roo aumentaron más de un 30% durante el último año, mientras que los pacientes enfrentan demoras de hasta dos años para obtener una cita en el sistema de salud estatal.

Frida Angélica Venegas Fabián, presidenta de la organización, señaló que en 2025 se registró un incremento constante de personas que solicitaron apoyo para acceder a diagnóstico o tratamiento. “Cerramos con muchos casos, y siguen apareciendo más”, expresó.

Uno de los principales obstáculos, explicó, es la falta de seguimiento médico y la escasez de medicamentos, lo que obliga a canalizar a pacientes hacia otros estados para garantizar la continuidad de sus tratamientos. La situación afecta principalmente a personas de entre 30 y 60 años, mientras que en hombres la incidencia ronda el 8%.

En el caso de menores de edad, muchos diagnósticos se conocen gracias a campañas de apoyo difundidas en redes sociales por familiares, quienes buscan cubrir los gastos médicos. “No son cifras inventadas, son datos que están ahí, que se publican y que la población puede consultar”, subrayó Venegas.

Actualmente, la organización insiste en la necesidad de que las autoridades fortalezcan la atención oncológica, reduzcan los tiempos de espera y garanticen el acceso a medicamentos, con el fin de evitar que los pacientes lleguen a consulta en etapas avanzadas de la enfermedad.

Mastografías gratuitas en Cancún

Como parte de la estrategia integral para fortalecer la prevención del cáncer de mama y el cuidado de la mujer, la Secretaría de Salud estatal puso en marcha la campaña “Cuidar de ti es bienestar”, una iniciativa impulsada por la gobernadora Mara Lezama que busca facilitar el acceso a estudios de diagnóstico especializado de manera gratuita.

A través de la instalación de unidades móviles y módulos en diversos municipios del estado, se invita a mujeres de entre 40 y 69 años a realizarse la mastografía sin costo alguno, eliminando las barreras económicas que a menudo impiden la detección oportuna de enfermedades.

Para acceder al servicio, las interesadas únicamente deben presentarse con su identificación oficial y la CURP en las sedes correspondientes, donde el personal especializado brinda atención en un horario extendido hasta las cinco de la tarde.

La meta establecida para las jornadas es alcanzar las mil 500 mastografías en un período de 50 días, recorriendo toda la geografía estatal para asegurar que el beneficio llegue a las zonas con mayor necesidad.