QRoo busca duplicar llegada de turistas brasileños en este año

Nueva conectividad aérea y visa digital

Gol Linhas Aéreas retomará ruta Cancún-Brasilia en junio con 3 frecuencias semanales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Caribe mexicano busca duplicar la llegada de turistas brasileños este año, apoyado en dos factores clave: la simplificación del visado electrónico y el regreso de vuelos directos hacia Cancún. Durante un encuentro con más de 200 agentes de viajes, aerolíneas y turoperadores en Brasil, autoridades de Quintana Roo presentaron las ventajas del nuevo sistema de visa digital, disponible en línea las 24 horas, que ya emite alrededor de 800 autorizaciones diarias desde el Consulado de México en São Paulo.

Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación de que Gol Linhas Aéreas retomará la ruta Cancún-Brasilia a partir del 20 de junio, con tres frecuencias semanales y operación permanente durante todo el año, lo que marca un cambio respecto a temporadas anteriores en que la conexión era limitada.

Además, aerolíneas como Avianca y Copa Airlines evalúan ampliar su conectividad hacia el Caribe mexicano mediante rutas con escala en Panamá y Colombia, lo que podría incrementar el flujo de visitantes desde Brasil.

La estrategia de promoción continuará en la feria World Travel Market Latin America en São Paulo, donde empresarios y autoridades buscarán fortalecer la relación comercial con el mercado brasileño. En paralelo, se prevé una visita oficial de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Brasil, lo que podría consolidar los vínculos bilaterales y el intercambio turístico.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 llegaron al Caribe mexicano cerca de 85 mil turistas brasileños. La meta para este año es al menos duplicar esa cifra, impulsada por la nueva conectividad aérea y la facilidad del visado electrónico.

“Mundial Social” con 25 canchas de fútbol

Se anunció la construcción de 25 canchas de fútbol en Quintana Roo, como parte de la estrategia nacional “Mundial Social”, que busca llevar el espíritu de la Copa Mundial FIFA 2026 a todos los rincones del país mediante deporte, cultura y recuperación de espacios públicos.

Desde el mes pasado se realizan visitas técnicas en distintas localidades del estado para identificar terrenos adecuados, regularizar la propiedad y evitar zonas inundables. El objetivo es que estos espacios deportivos se conviertan en lugares de convivencia y paz para niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

“Entre las que está haciendo el gobierno federal y las que estamos impulsando nosotros, logramos concretar dos más. En total son 25”, explicó la gobernadora Mara Lezama.