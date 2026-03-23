Habrá despliegue especial de fuerzas federales durante el Mundial de Futbol

DERECHO

Unirán esfuerzos para garantizar la seguridad en Quintana Roo

Quintana Roo contará con un despliegue especial de fuerzas federales durante el Mundial de Futbol FIFA 2026, que se celebrará en junio y julio. Ejército, Marina y Guardia Nacional unirán esfuerzos para garantizar la seguridad en la entidad, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Quintana Roo, García Harfuch detalló que el reforzamiento será permanente y que tanto la Marina como el Ejército ya tienen mandos asignados para coordinar las acciones.

La gobernadora Mara Lezama solicitó incrementar la presencia de fuerzas federales, petición que fue atendida por el Gabinete de Seguridad. El secretario explicó que se busca replicar el despliegue realizado en los primeros 100 días del actual gobierno, con la participación de todas las corporaciones y bajo la coordinación del Centro Nacional de Inteligencia.

“Hay un despliegue de todo el Gabinete de Seguridad y la coordinación por parte del Centro Nacional de Inteligencia. La gobernadora solicitó también que haya un reforzamiento similar al que hubo en los primeros 100 días de gobierno de la presidenta, y así se hará”, señaló García Harfuch.

Con este operativo, el gobierno federal pretende blindar Quintana Roo durante el evento deportivo más esperado del año, asegurando que visitantes y residentes vivan el Mundial en un entorno de tranquilidad.

Quintana Roo se prepara para aprovechar el Mundial de Futbol 2026 como una oportunidad única de promoción turística. Aunque el estado no será sede de partidos, Cancún y la Riviera Maya se perfilan como puntos estratégicos gracias a su conectividad aérea y a la infraestructura hotelera que los convierte en lugares ideales para hospedar selecciones nacionales y recibir visitantes internacionales.

La gobernadora Mara Lezama ha señalado que el evento servirá para reforzar la imagen del Caribe mexicano como destino complementario al Mundial, con una agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas que incluirá fan fest, rehabilitación de espacios públicos y eventos comunitarios. Además, hoteles de gran prestigio como Moon Palace y Fairmont Mayakoba fueron seleccionados como sedes de entrenamiento, lo que garantiza ocupación y visibilidad internacional.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo confirmó que agencias y operadores ya han activado paquetes especiales para atraer visitantes que buscan combinar la experiencia del Mundial con vacaciones en Cancún y la Riviera Maya. Se espera un incremento notable en la llegada de turistas de América Latina y Europa, lo que generará beneficios económicos directos en hospedaje, transporte y servicios complementarios.

Aeropuerto de Cancún tendrá nuevo tarifario para taxis federales

Los taxis federales que operan en el Aeropuerto Internacional de Cancún deberán ajustarse a un tarifario oficial que será presentado la próxima semana, anunció la gobernadora Mara Lezama durante la conferencia. La medida busca transparentar los costos y evitar cobros excesivos a los turistas.

La gobernadora explicó que se trabaja en una mesa de seguridad junto con autoridades y la concesionaria del aeropuerto. En ella se avanzó primero contra el transporte “pirata”, con el objetivo de integrar a quienes cuentan con amparos dentro de los concesionarios y evitar que ocupen áreas destinadas al servicio privado.

El nuevo tarifario estará visible en las terminales y permitirá a los visitantes adquirir su ticket directamente en el aeropuerto antes de abordar un taxi hacia distintos destinos.

Respecto a las plataformas digitales de transporte, la presidenta Sheinbaum reiteró que deben contar con un espacio seguro para operar, aunque los taxis que pagan derechos tendrán ubicación preferencial. Recordó también que los taxistas deben moderar sus tarifas, pues en ocasiones resultan excesivas.

En este punto, Sheinbaum destacó la participación activa de Mara Lezama en el tema y subrayó que la gobernadora “tiene algo que decir” sobre la regulación del transporte.

Sobre las plataformas, se mencionó que actualmente una de ellas (Uber) cuenta con un amparo frente a los requisitos estatales.

En otro momento de la conferencia, la presidenta lanzó un llamado a los diputados locales para mantener la austeridad republicana, especialmente ante el “Plan B” de la Reforma Electoral, que de aprobarse deberá ser ratificado por ellos. Al ser cuestionada sobre legisladores que ya promueven su imagen rumbo al proceso electoral de 2027, Sheinbaum respondió que no deberían hacerlo tan pronto.

En el Aeropuerto Internacional de Cancún se han presentado conflictos recurrentes por las tarifas excesivas de los taxis federales, un tema que ha generado polémica y preocupación entre turistas y autoridades. Los usuarios han denunciado cobros desproporcionados, en algunos casos de hasta dos mil pesos por trayectos de menos de veinte minutos, lo que ha puesto en entredicho la transparencia del servicio.

El problema se hizo más visible cuando figuras públicas y visitantes compartieron sus experiencias en redes sociales, evidenciando la falta de regulación clara en las tarifas. El sindicato de taxistas local se deslindó de los cobros, señalando que las tarifas son establecidas por las concesiones federales y no por los choferes directamente.