La Cuarta Transformación deja huella histórica en Quintana Roo: Mara Lezama

“Visible en la justicia social”

Ante la presidenta CSP, en la conferencia matutina celebrada en Cancún, destacan reducción de homicidios, crecimiento económico y avance social

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que la Cuarta Transformación ya dejó huella en Quintana Roo, visible en la justicia social, la inversión pública, el bienestar de las comunidades y en el fortalecimiento de un gobierno humanista, durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en Cancún.

La titular del Ejecutivo destacó que Quintana Roo atraviesa un momento de transformación profunda gracias al trabajo coordinado entre el gobierno federal, las fuerzas armadas y las instituciones locales, lo que ha permitido resultados concretos para la seguridad de la población, atendiendo de manera prioritaria las causas.

En el ámbito económico, Mara Lezama resaltó que en 2025 Quintana Roo captó mil 64 millones de dólares de inversión extranjera directa, principalmente en turismo e infraestructura, además de la apertura de 14 nuevos centros de hospedaje con 5 mil 433 nuevas habitaciones.

Ese mismo año, el Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones, recibió más de 20 millones de turistas y 7 millones de cruceristas y se movilizaron 33 millones de pasajeros, consolidándose como uno de los principales motores económicos del país.

Asimismo, anunció el impulso al proyecto del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, que busca atraer mil 200 millones de dólares en inversión y generar más de 30 mil empleos entre directos e indirectos, con el objetivo de diversificar la economía estatal.

En materia social, subrayó que, de acuerdo con el INEGI, Quintana Roo logró reducir en 9.3 puntos porcentuales sus niveles de pobreza entre 2022 y 2024, al pasar del 27% al 17%, lo que permitió que 177 mil personas salieran de esta condición, el nivel más bajo en los últimos 15 años.

También destacó programas dirigidos a mujeres y comunidades indígenas, así como proyectos de turismo comunitario como Maya Ka’an, ícono del turismo comunitario, que integra a 76 localidades de la Zona Maya y más de 100 mil habitantes, en una superficie superior a un millón de hectáreas.

En infraestructura, reconoció el respaldo del gobierno federal con obras estratégicas como el Tren Maya, el Puente Vehicular Nichupté, así como nuevos hospitales en Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, la carretera Cancún-Isla Blanca, que fortalecen la conectividad y el desarrollo regional.

Supervisan avances finales del puente Nichupté

Cancún.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Mara Lezama Espinosa realizaron una visita de supervisión al puente Nichupté, donde constataron los avances finales de esta obra estratégica para la movilidad en la zona hotelera.

Durante el recorrido, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el proyecto presenta un avance considerable y se encuentra en la fase de pruebas de carga, un proceso clave para garantizar la seguridad estructural.

Explicó que estas pruebas consisten en colocar cargas de hasta 150 toneladas sobre distintos tramos del puente para medir su comportamiento. A través de nivelaciones topográficas y el uso de acelerógrafos, se evalúa tanto la deformación como la capacidad de recuperación de la estructura.

“De los cuatro claros que se han probado, todos han salido favorables. Se esperaba una deformación de hasta 4 centímetros y únicamente se registró 1 centímetro, con recuperación total, lo que confirma que la estructura se encuentra dentro del rango elástico previsto”, detalló.

Asimismo, indicó que las pruebas continuarán en las próximas semanas, incluyendo la evaluación de la estructura metálica, con el objetivo de concluir este proceso a mediados de abril. De mantenerse las condiciones actuales, el puente podría abrirse a la circulación hacia finales de ese mismo mes.

La obra, considerada la más larga construida sobre un cuerpo de agua en México, tendrá una extensión total de 11 kilómetros, de los cuales más de 9 kilómetros atraviesan la zona lagunar del sistema Nichupté.

En paralelo, se informó que en abril iniciarán los trabajos del entronque con el bulevar Kukulcán, el cual contará con dos carriles por sentido y será fundamental para la operación del puente, que se estima movilizará alrededor de 12 mil vehículos diarios. Estas obras concluirían en diciembre.

Con la puesta en marcha del puente Nichupté, el tiempo de traslado entre el bulevar Luis Donaldo Colosio y la zona hotelera se reducirá significativamente, pasando de hasta una hora y media a aproximadamente 10 minutos en la conexión entre el bulevar Colosio y el bulevar Kukulcán.