El cambio climático empeora presencia de sargazo en Cancún

Recale de abundante a excesivo en algunos puntos

Calentamiento del agua y vientos del sureste arrastran grandes parches de esta macroalga hacia la costa

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún. – Las playas de Cancún enfrentan un recale abundante y, en algunos puntos, excesivo de sargazo, según el reporte oficial de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

La bióloga Brigitta Van Tussebroek, especialista en pastos marinos, explicó que el calentamiento del agua y los vientos del sureste están impulsando grandes parches de esta macroalga hacia la costa. De mantenerse la tendencia, el volumen podría superar en un 15% lo registrado en 2025.

El director de Servicios Públicos Municipales de Benito Juárez, Antonio Torres Chambé, informó que en los primeros tres meses del año se han recolectado alrededor de 1,500 toneladas de sargazo, lo que refleja la magnitud del reto.

La semana pasada, las playas Marlín, Ballenas y Delfines fueron las más afectadas; sin embargo, para este miércoles la marea marrón se ha desplazado hacia la tercera sección de la zona hotelera, justo en el kilómetro 25.3 del bulevar Kukulcán, donde se ubica el hotel Ava, sede del encuentro bancario.

El recale excesivo se extiende desde Punta Cancún y Playa Gaviota Azul (km 9) hasta Coral (km 25), Riviera Cancún, Moon Palace y Puerto Morelos. En el tramo entre Chac Mool y Nizuc se reporta presencia abundante.

Aunque el ayuntamiento trabaja a marchas forzadas para retirar la biomasa, la intensidad de los vientos recientes ha puesto al límite la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Nuevas estructuras submarinas para diversificar el turismo

Autoridades ambientales y operadores náuticos de Quintana Roo analizan la instalación de dos nuevos vertimientos de arrecifes artificiales dentro del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc. La iniciativa pretende ampliar las zonas aptas para buceo y esnórquel, además de generar hábitats adicionales para especies marinas.

Arturo González, director del parque nacional, explicó que uno de los proyectos se contempla en el arrecife El Meco, frente a Cancún, donde ya existen arrecifes artificiales previos. El objetivo es fortalecer el ecosistema marino y ofrecer más alternativas a los visitantes. El segundo vertimiento se estudia en aguas cercanas a Isla Mujeres, a unos seis metros de profundidad, lo que permitiría crear un nuevo atractivo turístico para actividades acuáticas.

Actualmente, los proyectos están en revisión técnica para modificar la Manifestación de Impacto Ambiental y garantizar que las estructuras cumplan con criterios de conservación sin afectar los ecosistemas. “Estamos en pláticas para ver la viabilidad”, señaló González.

Uno de los propósitos centrales es disminuir la presión turística sobre el arrecife Manchones, considerado uno de los más visitados por operadores de buceo y esnórquel en la región.

En paralelo, el Instituto de Infraestructura Turística de Quintana Roo (Infratur) avanza en la rehabilitación de espacios públicos estratégicos en la zona hotelera de Cancún, con el fin de ofrecer áreas seguras y funcionales tanto para residentes como para turistas.