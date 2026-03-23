Cancún impulsa brigadas para atender violencia contra las mujeres

Impera el silencio

Acercan apoyo integral y destapan casos que permanecían ocultos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En colonias donde el silencio suele imponerse sobre la denuncia, la presencia de brigadas móviles del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) está marcando una diferencia: no solo acercan apoyo integral, también destapan casos de violencia que antes permanecían ocultos.

La directora del organismo, Miroslava Andrea Reguera Martínez, explicó que la reactivación de la unidad móvil —actualmente instalada en la colonia El Milagro— ha sido clave para llegar a zonas irregulares o de difícil acceso, donde el miedo y la falta de información frenan a muchas mujeres.

El esquema combina módulos fijos con brigadas itinerantes y atiende diariamente a un promedio de 10 mujeres en cada uno de los 13 puntos de servicio, lo que suma alrededor de 130 atenciones por jornada en todo el municipio.

Más allá de la asistencia inmediata, el modelo ha permitido identificar una “cifra negra” de violencia: una de cada cinco usuarias que inicialmente se acerca por talleres o capacitaciones termina revelando agresiones tras generar confianza con el personal.

Los registros muestran que cerca del 50 por ciento de los casos están vinculados con violencia familiar, de género y conflictos por pensiones alimenticias, problemáticas que siguen siendo recurrentes en la demarcación.

El IMM reiteró que sus servicios son gratuitos y abarcan asesoría legal, representación jurídica, atención psicológica y acompañamiento en procesos de denuncia. Además, invitó a las mujeres a acudir a las 13 Casas de la Mujer y a la Casa de la Mujer Emprendedora para recibir apoyo y romper el ciclo de violencia.

Impulsan diagnóstico sobre estilos de crianza

El Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a través de su Secretaría Ejecutiva, puso en marcha el Diagnóstico sobre Estilos de Crianza y Transmisión Intergeneracional, un instrumento para recopilar información sobre prácticas de cuidado, educación y establecimiento de normas dentro de las familias quintanarroenses.

Los datos obtenidos permitirán analizar las dinámicas de convivencia entre madres, padres, personas cuidadoras y niñas, niños y adolescentes, a fin de fortalecer estrategias de orientación familiar y promover entornos protectores.

Al respecto, el encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, Jorge Isaías Quintanilla Osorio, informó que este diagnóstico se aplicará en los 11 municipios del estado, para reconocer las prácticas de crianza en los diversos contextos del territorio, e identificar patrones que favorecen el bienestar de la niñez y la adolescencia o, en su caso, situaciones que requieran atención para prevenir la violencia.

“En este gobierno humanista con corazón feminista, encabezado por nuestra gobernadora Mara Lezama Espinosa, escuchamos a las familias para entender su realidad; solo así podemos construir políticas que realmente transformen la vida de niñas, niños y adolescentes”, afirmó.

La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA invita a madres, padres y personas cuidadoras de niñas, niños y adolescentes a participar en este ejercicio a través del siguiente formulario: https://acortar.link/OZhKJk.