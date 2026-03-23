La industria de la tortilla entra en fase crítica con cierres por la falta de ventas

Reducción de márgenes de ganancias

En colonias irregulares, intermediarios dominan el mercado al acaparar a clientes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La industria de la masa y la tortilla en Quintana Roo entra en una fase crítica con cierres por falta de ventas, presionada por competencia desleal, altos costos y fallas en la supervisión, en un escenario que golpea con fuerza a Cancún

En colonias irregulares, intermediarios dominan el mercado e impiden que clientes lleguen a tortillerías, vendiendo el kilo entre 12 y 25 pesos, lo que encarece el producto y concentra las ganancias

El alza en maíz, gas LP, electricidad y transporte redució los márgenes a niveles mínimos, dejando a negocios tradicionales al borde del colapso

Empresarios acusan desventaja frente a tiendas de conveniencia y vendedores ambulantes que operan sin regulación, lo que distorsiona el mercado formal.

Débil vigilancia sanitaria

En Quintana Roo existen cerca de mil tortillerías registradas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero la supervisión resulta insuficiente

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cuenta solo con 80 inspectores para vigilar estos establecimientos en toda la entidad

Rubén Montalvo Morales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de la Masa y la Tortilla en Quintana Roo, advirtió que la falta de personal impide inspecciones efectivas

El líder empresarial señaló que en tienditas se vende tortilla en hieleras sin protocolos de higiene, lo que representa un riesgo para los consumidores

Además, denunció la circulación de producto de origen desconocido, presuntamente elaborado en sitios clandestinos, sin respuesta a las quejas del sector

Ante los señalamientos, el titular de Cofepris, Jaime Torres Viveros, sostuvo que la vigilancia se rige por la NOM-187-SSA1/SCFI-2002, que establece las condiciones sanitarias para su producción.