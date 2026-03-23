IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Sindicalistas

QRoo sera sede

Playa del Carmen.- En representación de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, el titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek, inauguró el IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Sindicalistas, un espacio de diálogo, organización y reflexión que reúne a liderazgos del sector transporte de distintos países de la región.

El encuentro, convocado por la Federación Sindical Mundial (FSM), la Federación Unitaria del Transporte, Puertos, Pesca y Comunicación en América (FUTAC) y el Frente Sindical de Obreros y Campesinos del Estado de Quintana Roo (FESOC), se realiza de este 19 al 21 de marzo en Playa del Carmen, con la participación de organizaciones sindicales de América Latina y el Caribe.

Durante su mensaje inaugural, Hernández Kotasek destacó la relevancia del sindicalismo como herramienta de justicia social, particularmente cuando es impulsado por mujeres.

“Hablar de libertad sindical no es un concepto abstracto. Es hablar del derecho a organizarse, a alzar la voz y a defender condiciones justas de trabajo. Y cuando esa lucha la encabezan mujeres, adquiere una dimensión todavía más profunda” señaló.

Reconoció que históricamente las mujeres han tenido que abrirse paso en espacios que no fueron diseñados para ellas, enfrentando barreras y resistencias, pero hoy se consolidan como protagonistas del cambio:

“Han enfrentado silencios y obstáculos, y aun así aquí están: firmes, organizadas y decididas a no dar un paso atrás”.

El titular de IMOVEQROO ejemplificó la lucha de las mujeres sindicalistas al referir que a nivel mundial apenas una de cada cuatro personas en el sector transporte es mujer y que, cuando se trata de quienes están al frente —conduciendo y operando—, la cifra se reduce a alrededor del 5%.

Señaló además que, mientras esto ocurre, millones de mujeres utilizan diariamente el transporte público, muchas veces con miedo: más del 60% ha vivido alguna situación de acoso y una de cada cuatro ha sufrido violencia, de acuerdo con el INEGI, una realidad que —subrayó— no puede normalizarse.

En ese contexto, destacó que cada mujer que se integra a este sector no solo ocupa un espacio laboral, sino que transforma la manera en que se vive el transporte: abre camino para nuevas generaciones, fortalece la seguridad de las usuarias y contribuye a construir un sistema más humano.

Añadió que hoy se vive un momento de transformación en el que avanzar hacia una movilidad más justa e incluyente es una responsabilidad compartida, porque la movilidad no solo implica el traslado de personas, sino que está directamente relacionada con la dignidad, la equidad y las oportunidades, por lo que es indispensable construir un sistema más humano e incluyente.

En ese sentido, señaló que la transformación del transporte en Quintana Roo se impulsa bajo un gobierno humanista con corazón feminista y basado al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que encabeza la gobernadora Mara Lezama, en sintonía con la visión nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la participación de las mujeres es clave para el desarrollo de políticas públicas más justas.