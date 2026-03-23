Implante coclear devuelve percepción sonora a niño con hipoacusia profunda bilateral

En la UMAE Hospital de Pediatría SXXI del IMSS

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Pediatría, “Dr. Silvestre Frenk Freund”, Centro Médico Nacional “Siglo XXI” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la activación exitosa del implante coclear derecho del menor Dan, de 2 años 9 meses, con antecedente de pérdida auditiva profunda bilateral, y cuya intervención forma parte del programa institucional de implantes cocleares y se acompaña de un plan de rehabilitación auditivo-verbal y calibración de umbrales.

El jefe del Servicio de Otorrinolaringología Pediátrica de la UMAE doctor Román Alberto Peña Medina, comentó que Dan fue canalizado por Audiología tras su detección temprana mediante tamiz auditivo, y el equipo interdisciplinario confirmó el diagnóstico con estudios electrofisiológicos, descartó factores de riesgo perinatales, probó auxiliares auditivos sin ganancia suficiente y realizó imagenología para asegurar la anatomía adecuada antes de la cirugía.

Explicó que el procedimiento se llevó a cabo en la primera semana de febrero de 2026, con la colocación del implante coclear en oído derecho; la activación se realizó cuatro semanas después, con respuesta favorable. Asimismo, indicó que el proceso incluye ajustes de calibración y un periodo de rehabilitación que puede durar hasta un año o más, según el perfil de cada paciente.

El especialista del IMSS subrayó el impacto social y clínico de esta tecnología, ya que actualmente la pérdida auditiva profunda bilateral es un problema de salud pública. “Se considera que tres de cada mil niños recién nacidos tienen un problema de hipoacusia, y de estos niños, más del 20 por ciento tendrá una pérdida profunda bilateral. Se sabe que incluso 17 de cada mil pacientes antes de los 18 años tienen un problema de pérdida auditiva en algún momento de su vida”.

Enfatizó que el Seguro Social detecta oportunamente a los candidatos para este procedimiento médico y acerca la terapéutica de implante coclear a su población pediátrica.

El doctor Peña Medina precisó que la colocación de implantes cocleares es un procedimiento quirúrgico que consiste en colocar un electrodo que se inserta dentro del oído interno, y transmite directamente el estímulo del sonido convertido en impulsos eléctricos dentro del oído interno para que llegue al nervio auditivo.

Recalcó que se trata de la “última oportunidad” terapéutica para sorderas profundas y que el protocolo incluye evaluación preoperatoria integral. Actualmente en el programa de la UMAE “Dr. Silvestre Frenk Freund” Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI acumula 13 implantes cocleares desde abril de 2025, y esto gracias a un modelo interdisciplinario que integra Audiología, Neurofisiología, Genética, Oftalmología, Neurología, Psiquiatría Infantil, Trabajo Social y áreas directivas.

El doctor Román Alberto Peña Medina destacó que cuando se pierde el sentido de la audición las personas llegan a aislarse del mundo exterior, por eso “es tan importante la detección a tiempo en la población pediátrica para su tratamiento y su manejo oportuno”.

En el caso de Dan, la detección temprana, la cooperación familiar y la adherencia a rehabilitación auguran resultados favorables en comprensión del habla y desarrollo del lenguaje.

Los padres del menor, la señora Ana Lilia y el señor Israel, presenciaron la activación del implante coclear de su hijo Dan, un momento que describieron como profundamente emotivo. Durante el encendido, el niño mostró una expresión de asombro genuino, reflejada en su mirada, al experimentar por primera vez la percepción de sonido a través de estimulación neuronal, resultado directo del funcionamiento del implante.

La familia compartió que este avance representa un cambio en la vida de su hijo, ya que la posibilidad de escuchar le permitirá desarrollar habilidades comunicativas fundamentales durante su primera infancia, ya que, a partir de este procedimiento, Dan podrá acceder a un proceso de rehabilitación auditiva que impulsará su capacidad para adquirir lenguaje y mejorar su interacción con su entorno.