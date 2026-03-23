ONU Hábitat designa a la Ciudad de México sede del World Urban Forum 2028

Reconocimiento en materia de políticas públicas

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y autoridades del Gobierno de México anunciaron que la ONU Hábitat designó a la Ciudad de México como sede del 14 Foro Urbano Mundial 2028 (WUF14), el cual –destacó— será un espacio de discusión que impulse acciones que permitan hacer efectivo el derecho humano a la ciudad, a la vivienda y la construcción de ciudades sustentables.

“Queremos que nuestra ciudad sea protagonista de la construcción de los nuevos compromisos urbanos internacionales del futuro; de un nuevo ciclo de alianzas y acuerdos de desarrollo, que vendrán tras la Agenda 2030”, aseguró Brugada Molina.

El evento en el que se informó de este reconocimiento, se llevó a cabo en el Antigua Palacio del Ayuntamiento, y acompañaron a la mandataria capitalina el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y por la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, así como integrantes de su Gabinete, y representantes del ámbito académico, iniciativa privado y de organizaciones de la sociedad civil.

Ante ellos, la Jefa del Ejecutivo local refirió que este Foro Mundial permitirá que se escuche la voz de todas y todos para poder construir el futuro urbano del planeta, lo cual —subrayó— es la gran misión que tenemos a cuestas.

“Creemos que las ciudades del mundo tenemos la obligación de alzar la voz por un orden internacional basado en el derecho internacional y en los derechos humanos; por un orden internacional que erradique para siempre la guerra y el uso de la fuerza, o su amenaza para resolver conflictos internacionales; por un orden internacional basado en el diálogo, la cooperación y el multilateralismo”, aseguró.

Durante el anuncio, en la sede del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molino, hizo un llamado a alzar la voz por la solidaridad universal, por lo que convocó a una gran alianza internacional de ciudades por la paz y la soberanía de los pueblos.

Con mira a la celebración del foro en 2028, la mandataria capitalina aseguró que a partir de hoy inicia un proceso de construcción colectiva y llamó a repensar en los próximos dos años en los grandes desafíos urbanos de nuestras ciudades y del mundo, a fin de construir la siguiente generación de agendas internacionales, para lo cual se instalará un Comité Promotor que sea plural y esté integrado por la academia, organismos internacionales, instituciones de la sociedad civil, organizaciones privadas, movimientos sociales y los distintos niveles de gobierno.

“Este foro será una gran oportunidad para dar nuevas orientaciones, desde el compromiso de las ciudades. Queremos que desde la Ciudad de México nazca un nuevo ciclo, un ciclo de alianzas más sólidas, de compromisos que se lleven a cabo; de liderazgos compartidos entre ciudades, naciones y organismos internacionales, para las décadas que siguen”, afirmó.

Brugada Molina agradeció la determinación de elegir a la Ciudad de México como sede para la edición número 14 del Foro Urbano Mundial, cuyo debate, aseguró, resonará en todo el mundo, donde se responderá a preguntas cruciales, para hacer efectivo el derecho humano a la ciudad y transformar el espacio público, para garantizar vivienda digna, así como acciones para construir ciudades sustentables y en paz desde los ámbitos subnacionales.

Asimismo, recordó que próximamente se presentará ante el Congreso local la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles; que la Constitución de la Ciudad de México ha presentado logros importantes como reconocer el derecho a la ciudad como un derecho constitucional y establecer el Sistema Público de Cuidados.

Destacó que las Utopías como política pública representan vehículos de justicia territorial que acercan los mejores servicios a las comunidades más pobres alejadas o ubicadas en zonas periféricas.

En su intervención, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, destacó el enorme significado que tiene para la Ciudad de México y el país el anuncio hecho por ONU Hábitat, ya que es resultado de un esfuerzo colectivo que ha venido dando a la capital del país un papel de gran relevancia y liderazgo urbano contundente.

Dijo que este liderazgo de la Ciudad de México, que ha recibido otros reconocimientos internacionales como el pergamino de honor de ONU Hábitat, al proyecto de transformación social y urbana denominado “Las Utopías”, fue el preámbulo al anuncio hecho este día.

De la Fuente destacó que el Foro de 2028 será un gran éxito por el gran interés regional y mundial que existe en la capital del país, no sólo porque es un gran referente de cómo ha sido posible transformar esta ciudad, con todos los retos que tenemos por delante, en una ciudad cada vez más humana, más inclusiva, más resiliente, mejor organizada, con amplia participación social y trabajando estrechamente con el sector académico, el sector social y, desde luego, con los diversos órdenes de gobierno.

“Es decir, es un trabajo que ha requerido una planeación meticulosa, un reordenamiento de factores y una enorme capacidad de convocatoria y de coordinación. Y ese es el liderazgo que hoy, ONU Hábitat le da a la Ciudad de México que encabeza nuestra jefa del gobierno, Clara Brugada”, precisó.

Destacó los esfuerzos que se han venido realizando en temas prioritarios, como el Programa de Vivienda más ambicioso de la historia del país que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum, y que está siendo ejecutado por diversas instancias con el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Edna Elena Vega Rangel, señaló que la Ciudad de México cuenta con liderazgo y visión para posicionar a México como país referente en la construcción de ciudades y comunidades más justas, sostenibles e incluyentes, así como para consolidar una política territorial con enfoque de justicia social.

Señaló que el Foro Urbano Mundial 2028 será un espacio de diálogo y de acción; un espacio donde se construyan soluciones reales para mejorar la calidad de vida de miles de millones de personas, donde se podrá exponer los avances del país y de la ciudad de México respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, y con ello abrir el debate previo a la revisión de la Agenda 2030, posicionando a México en el centro de una conversación global decisiva.

Al tomar la palabra, Ana Claudia Rossbach, directora Ejecutiva de ONU Hábitat, dijo que la Ciudad de México fue electa como sede del 14 Foro Urbano Mundial 2028 por el liderazgo, su visión y su compromiso con ciudades más inclusivas, sostenibles y resilientes.

Resaltó que este evento posiciona a México y a la Ciudad de México en el centro del debate urbano global, impulsa prioridades nacionales y acelera avances en vivienda, desarrollo territorial, movilidad y residuos, y añadió que en 2028 la ciudad de México será el epicentro de una conversación global, “una metrópolis que representa a la vez la complejidad de los desafíos urbanos y el enorme potencial de transformación”, puntualizó.

Por su parte, la jefa del programa de ONU Hábitat para Mesoamérica y Cuba, Fernanda Lonardoni, destacó que el foro es una oportunidad para conectar la conversación global con las realidades locales para visibilizar experiencias mediante un proceso que fortalecerá capacidades, articulará actores, generará impactos concretos y ayudará a la construcción de alianzas entre gobiernos, sociedad civil, sector privado y comunidades.

En el anuncio también participaron, la coordinadora de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, Rocío Lombera González; el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Yanes Rizo; el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, y la secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, así como el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gustavo Pacheco López.