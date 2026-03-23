Se moderniza carretera Salina Cruz-Zihuatanejo

En beneficio de 1.9 millones de habitantes

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que avanza la modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo que une a Oaxaca con Guerrero, en beneficio de 1.9 millones de habitantes.

Esta obra es uno de los Ejes Prioritarios de la actual administración, en el que se invertirán 24 mil 772 millones de pesos y se generarán 84 mil empleos.

Con una longitud de 423 kilómetros, se trabaja en la ampliación a dos carriles, con lo que el ancho de la superficie de circulación pasará de siete a 12 metros.

La carretera tiene conexión con el eje troncal 15 Costera del Pacífico que enlaza el sur con el occidente del país; atraviesa los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, y es clave para el desarrollo del sureste de alta actividad turística y la conectividad portuaria.

Esta obra contribuirá de manera significativa a la mejora en la movilidad, la seguridad vial y la conectividad del lugar, lo que impulsará el crecimiento económico de la región y mejorará la calidad de vida de las comunidades locales.

De acuerdo con la estrategia de planeación, la obra que arrancó en abril de 2025 se efectúa por tramos y seguirá durante 2026 en Oaxaca con el trayecto Pochutla-Huatulco y Puerto Escondido-El Cacalote, de 37 kilómetros, en los que se invertirán 2 mil 754 millones de pesos.

Entre las labores que se desarrollan se encuentran las obras de drenaje y terracería, pavimentación con base hidráulica, base asfáltica, la colocación de carpeta de concreto asfáltico y la instalación de señalización.

El año pasado se trabajó en la ampliación de 27 km entre Marquelia y Pochutla-Huatulco; en Guerrero se avanzó en 1 km y en la construcción de ocho puentes, mientras que en Oaxaca se avanzó en 26 km. La inversión fue de mil 616 millones de pesos.

Se prevé que esta obra concluya en su totalidad en diciembre de 2029, en beneficio de regiones como Lázaro Cárdenas, Zihuatanejo, Coyuca, Acapulco, Marquelia, El Cacalote, Puerto Escondido, Juchitán, Pochutla, Huatulco y Salina Cruz.

Este Eje Prioritario forma parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, a cargo de la SICT.