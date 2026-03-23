Perfume de Gardenia renace en el Teatro San Rafael

Con nueva temporada y elenco de lujo

Omar Suárez celebra 17 años de historia con el relanzamiento del musical, ahora encabezado por Marjorie de Sousa y Maribel Guardia

Por Gloria Carpio

El Productor Omar Suárez celebra 17 años de Perfume de Gardenia, con el relanzamiento del musical, ahora encabezado por Marjorie de Sousa y Maribel Guardia, arropadas por un reparto multitudinario y la música en vivo de la Sonora Santanera

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En la presentación a medios, el productor subrayó que 72 artistas en escena y al menos 40 trabajadores tras bambalinas sostienen este espectáculo, que vuelve a su casa: el Teatro San Rafael “Hoy es como ver nuestro sueño ya configurado y hecho realidad”, dijo Omar Suárez en el estreno a medios, ante una sala totalmente llena que ofreció su primer aplauso de la temporada. El productor recordó que la obra nació hace 17 años, en una etapa de ensayos “muy difícil” en la que nadie imaginaba que el proyecto se convertiría en un espectáculo consolidado y exitoso.

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Suárez subrayó que detrás del brillo del escenario hay “muchísima gente” que trabaja y que depende de que la temporada funcione. “En el escenario son 72 personas las que trabajan y detrás hay otras 40 por lo menos que se convierten en familias”, precisó, para luego recordar que esas familias comen gracias a la compra de cada boleto. Por ello, pidió al público y a los medios “correr la voz” y publicar sobre el espectáculo para que la obra siga viva y esas fuentes de trabajo se mantengan.

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Marjorie de Sousa es la nueva Gardenia

El productor anunció que el nuevo elenco está encabezado por Marjorie de Sousa, quien toman la estafeta protagónica de esta temporada. Y por otro lado, relató que tardó “como tres años” en convencer a Maribel Guardia para integrarse también al montaje y que, al fin, lo consiguió: “Lo logré. Muchas gracias. No hay nadie más genial que vaya a hacer lo que tú haces y tu público te adora”, expresó desde el escenario, ante los aplausos del público.

Sobre Marjorie de Sousa, el productor se quedó “sin palabras” al narrar cómo volvió a la obra después de 13 años de haber participado en una versión anterior. Contó que, ante una emergencia y con la fecha de debut ya fijada para el 13 de marzo, solo una mujer “valiente” como ella podía responder a la llamada “Le hablas por teléfono y te dice: ‘Sí, llego en media hora al teatro a empezar a ensayar’”, rememoró. Marjorie se subió a escena “con unos pantalones”, consciente de que ser Gardenia implica estar bajo la lupa de la prensa, que observa si canta, si baila y cada detalle de su desempeño. “Ella siempre está preparada y lista y acudió a esta emergencia y lo está haciendo maravillosamente bien. Sin ti este proyecto no se hubiera parado”, le reconoció Suárez, visiblemente emocionado.

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Laura León, Lyn May y David Zepeda en la fiesta

Además de las protagonistas, el elenco incluye a figuras como Laura León, Lyn May y David Zepeda, quienes aportan su propio sello a la puesta en escena. Durante la presentación, Suarez se refirió a Laura León como “la cereza del pastel” y destacó que es una artista que siempre logra sacar una sonrisa, con buen humor y una actitud de vida que contagia a todos en los camerinos. Suárez también resaltó la presencia de nuevas incorporaciones como Susana González, de quien elogió el trabajo minucioso en su vestuario y su interpretación como villana: “Verdaderamente es un lujo tenerte en este escenario”, afirmó.

El productor subrayó que reunir a tantas figuras implica un complejo rompecabezas de agendas, pero que el elenco hace un “acto de amor al proyecto” al buscar la manera de participar. Recordó que en el elenco conviven talentos que han estado desde el principio, como el maestro Alejandro Suárez, junto a incorporaciones recientes como Lati, Julio Camejo y Arturo Carmona. También rindió tributo a la camada de comediantes que marcaron época en el cine nacional, representada en la obra por Luis de Alba y Rafael Inclán, a quienes calificó como parte esencial del humor que distingue al montaje.

Rosa Gloria Chagoyán es entrañable

La participación de Rosa Gloria Chagoyán aporta un matiz entrañable a la nueva temporada de “Perfume de Gardenia”, donde interpreta a la madre de Gardenia, un personaje bondadoso que equilibra el conflicto familiar que rodea a la protagonista. La actriz y cantante se integró al elenco tras el fallecimiento de Dulce, retomando un papel que antes también realizaron figuras como María Victoria y que hoy asume como invitada especial, con momentos en los que comparte el escenario con La Única Internacional Sonora Santanera para interpretar “Juana la Cubana”, tema que convierte cada una de sus apariciones en una auténtica fiesta musical.

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La Sonora Santanera, alma musical del espectáculo

En su discurso, Omar Suárez enfatizó que el alma de Perfume de Gardenia es la música en vivo, a cargo de La Única Internacional Sonora Santanera. “Esta música maravillosa son himnos”, dijo, antes de agradecer a los maestros de la agrupación y recalcar que el proyecto es “por ustedes, es de ustedes”. La presencia de la Sonora Santanera en escena refuerza la atmósfera de cabaret de época que caracteriza al montaje y convierte cada función en un recorrido por clásicos del cancionero popular mexicano.

Suárez pidió un aplauso especial para los músicos, percusionistas y coros que, junto con los bailarines, dan vida a los números musicales que han convertido a Perfume de Gardenia en un referente del teatro de revista contemporáneo. Recordó que, más allá de las figuras protagónicas, el espectáculo se sostiene en el trabajo conjunto de decenas de artistas que noche a noche afinan coreografías, arreglos y voces para mantener el nivel del show.​

Reconocimiento al equipo creativo

El productor se tomó un momento para reconocer a su equipo creativo, en particular al director de escena Rafael Perrin, a quien definió como “la pieza más importante que embona todos los engranes” de la producción. Al invitarlo a subir al escenario, destacó que no solo se trata de un buen director, actor y artista, sino de alguien con la inteligencia necesaria para mediar en las distintas necesidades de los actores como artistas. Para Suárez, el reconocimiento público a quienes hacen posible la obra es fundamental: “El reconocimiento ante todo el público es muy importante”, señaló.

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En su mensaje final, agradeció reiteradamente al público y a la prensa presentes por dar la “gran patada de la buena suerte” a esta temporada. Pidió que los medios publiquen y hablen del espectáculo para que más espectadores se animen a asistir al Teatro San Rafael y se mantenga vivo el sueño que inició hace casi dos décadas. “Gracias a ustedes que han sido un público maravilloso”, concluyó, antes de recibir una nueva ovación.

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Horario de Perfume de Gardenia: Viernes 18:15 y 21:15 horas, sábados 18:00 y 21:15 horas, domingo 16:30 y 19:00 horas Duración aproximada: 2 horas 30 minutos Clasificación: Adolescentes y adultos. Acceso permitido a partir de 13 años. Boletos: $1,200 y $1,600 . De venta en Cartelera de Teatro, taquilla y perfumedegardenia.mx