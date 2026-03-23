El Gobierno de México reafirma su compromiso de garantizar el acceso al agua

Para fortalecer la equidad en el abasto

En el marco del Día Mundial del Agua 2026, cuyo lema es Agua y Género, el Gobierno de México, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ratifica su compromiso de garantizar el acceso al agua a todas y todos los mexicanos, con un enfoque de equidad, no sólo en cuanto a lo social, sino también en materia de género, con lo cual las mujeres y las niñas podrán dedicar esfuerzos a su desarrollo, creando con ello un país con mejores condiciones para las mujeres, como lo ha impulsado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para fomentar la equidad, el Gobierno de México impulsa la agenda hídrica más ambiciosas de la historia de nuestro país, la cual incluye 38 proyectos estratégicos que permitirán llevar agua a las regiones que históricamente han sido relegadas del desarrollo. Así, se contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, particularmente de las mujeres, quienes actualmente dedican gran parte de su tiempo a procurar el agua para sus hogares y comunidades.

Entre los proyectos estratégicos están los acueductos Guadalupe Victoria, El Peaje San José y Coatzacoalcos, la desalinizadora Rosarito, así como los esquemas Agua para Campeche, Agua para Colima y Agua Saludable para la Laguna, cuyo fin es mejorar las condiciones de abasto de agua potable para la población. Asimismo, incluye proyectos integrales como Acapulco se Trasforma Contigo, entre otros.

Adicionalmente, se desarrollan acciones de tecnificación del riego agrícola en más de 200 mil hectáreas de 18 distritos de riego, no sólo para producir más alimentos con menos agua, en apoyo de más de 225 mil productores, sino también para recuperar volúmenes y destinarlos a las mismas comunidades, particularmente a las zonas con más escasez.

En materia ambiental, también se trabaja para recuperar, sanear y devolver la vida a nuestros ríos, con lo cual se crearán mejores condiciones ambientales y sociales para toda la población. Aunque de manera prioritaria se recuperan los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, también se trabaja en otros ríos fundamentales, como el Tijuana y Sonora.

Además, se fortalece la participación activa de las mujeres en la gestión comunitaria del agua y en la toma de decisiones, pues, comúnmente, son ellas quienes conocen de cerca las necesidades de agua, el impacto social y económico de la carencia del recurso, así como los esfuerzos necesarios para conseguirlo.

Otro de los proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación es el Parque Ecológico Lago de Texcoco, que genera beneficios ambientales, sociales y para la seguridad hidráulica, principalmente de la zona oriente del Valle de México. Ahí, Conagua conmemora el Día Mundial del Agua 2026 con diversas actividades de fomento a la cultura del agua, dirigidas a toda la familia, pues ese es núcleo de los cambios que México requiere para alcanzar una convivencia más amigable con el ambiente y el agua.

También como parte de la conmemoración del Día Mundial del Agua, se lleva a cabo una jornada nacional de limpieza en diversos ríos del país, entre los que están el San Marcos, en Ciudad Victoria, Tamaulipas; Tejalpa, en Toluca, Estado de México, y La Silla, en Guadalupe, Nuevo León.

El Gobierno de México ratifica su compromiso de seguir reconociendo la importancia de las mujeres en nuestra historia, pero, sobre todo, de fortalecer las acciones que contribuyan a que tengan mejores condiciones de vida, para lo cual las obras de agua son fundamentales.