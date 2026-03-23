Tren Suburbano ofrece movilidad eficiente a 4.8 millones de habitantes de la ZMVM

Referente de transporte ferroviario

El AIFA será primer aeropuerto en América Latina con conexión ferroviaria en su terminal

A casi 18 años de operación continua, el Tren Suburbano se consolida como un componente estructural de la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México. Desde su puesta en marcha en 2008, el sistema ha evolucionado hasta convertirse en un referente de transporte ferroviario por su desempeño operativo, estándares de calidad y enfoque en el usuario.

El Tren Suburbano en sus casi 18 años de operación continua, tiempo en el que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de más de 4.8 millones de personas que habitan y se trasladan en la Zona Metropolitana del Valle de México de una manera rápida, segura y eficaz.

Desde su inauguración en 2008, el sistema ha transportado a más de 747 millones de pasajeros, y ha realizado más de 1.4 millones de recorridos de ida y vuelta, sumando más de 53.8 millones de kilómetros recorridos.

Su modelo de operación ha marcado pauta a nivel nacional, incorporando prácticas de eficiencia, seguridad y control de calidad que hoy sirven como referencia para nuevos proyectos ferroviarios en el país.

Actualmente conecta siete estaciones de Buenavista a Cuautitlán en trayectos de menos de 25 minutos, y se encuentra en la fase final para la inauguración del ramal Lechería-AIFA, ampliación que fortalecerá la conectividad regional y el acceso al principal nodo aeroportuario del Valle de México.

De acuerdo con la Encuesta de Satisfacción a Usuarios 2025, la evaluación general del servicio del Tren Suburbano se ubica en 8.79 puntos, mientras que la intención de recomendación alcanza 99%, indicadores que reflejan niveles sostenidos de confianza. En comparativos con otros sistemas de transporte público, mantiene la calificación promedio más alta, como ha sido en todos los años de su operación, con 8.8 puntos, destacando en seguridad, rapidez, comodidad y menor exposición a accidentes frente a opciones como Metrobús, Mexibús, Metro, combis y microbuses.

Operado por Ferrocarriles Suburbanos con talento 100% mexicano, el sistema cuenta con certificaciones internacionales como ISO 9001:2015 y el único en el país con UNE-EN 13816, los cuales respaldan sus procesos bajo estándares globales.

El Tren Suburbano ratifica su compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura, optimizando su operación y ampliando su cobertura, con el objetivo de consolidar una movilidad cada vez más eficiente, inclusiva y sustentable para el futuro del Valle de México.

¡De Buenavista al AIFA en 40 min!

Con la ampliación del Tren Suburbano se podrá llegar más fácilmente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Esto lo convertirá en el primer aeropuerto en América Latina con conexión ferroviaria en su terminal, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La construcción cruzará los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan y conectará al centro de la CDMX con el AIFA, en menos de una hora. Esta obra integra a otros sistemas de transporte como la Línea B del Metro de la CDMX, Línea 1 y 3 del Metrobús y la Línea 2 del Mexibús.

Todo está todo listo para que pueda operar desde el 6 de abril el tramo de Lechería con dirección al AIFA, solo que terminen las pruebas operativas y de seguridad del tren. La zona alrededor del tren está siendo repavimentada y se están colocando senderos seguros para mejorar el entorno de este medio de transporte. Además, adelantó que el Tren AIFA-Pachuca estará listo en 2027.

¿Cuánto tiempo tomará llegar al AIFA desde el Tren Suburbano?

Dependiendo de la estación en que se abordé, será el tiempo que tomará llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por ejemplo, desde la estación Lechería se recorrerán 23 kilómetros con cinco estaciones intermedias y la terminal de Cuautitlán en aproximadamente 25 minutos, según especialistas.

Mientras que desde Buenavista, el traslado será de 42 kilómetros en 39 minutos aproximadamente. Durante los cuales contará con paradas programadas en cuatro estaciones existentes y siete nuevas estaciones.

Al ser trenes eléctricos con itinerario fijo, se espera garantía de puntualidad en el recorrido, según lo expresado por las autoridades. También comentaron que esta nueva forma de traslado beneficiará entre 84 mil y 165 mil personas diariamente.

¿Cuáles son las nuevas estaciones hacía el AIFA?

El recorrido cruzará los municipios de Cuautitlán, Nextlalpan, Tultepec, Jaltocan y Zumpango, a través de siete nuevas estaciones. Las cuales son: Cueyamil, Los Agaves, Tulyehualco, Prados Sur, Nextlalpan, Jaltocan y Santa Lucía.

Aunque las autoridades todavía no dan a conocer el costo exacto, el viaje desde Buenavista hasta el AIFA podría rondar los 40 pesos aproximadamente, de acuerdo con las tarifas actuales. Sin embargo, recordemos que la empresa concesionaria será la que determine el precio exacto, el cual ajusta cada año como respuesta a la inflación.