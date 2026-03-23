UAEMéx da la bienvenida a estudiantes de movilidad para el periodo 2026A

Recibe a alumnos de distintos estados de México, comunidades indígenas y países como Brasil, Colombia, Italia, Perú y Uruguay, fortaleciendo la diversidad cultural y el intercambio académico

Toluca, Méx.- Como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo integral de las juventudes mediante la internacionalización, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizó la ceremonia de bienvenida para estudiantes de movilidad entrante nacional, internacional y de comunidades indígenas correspondientes al periodo 2026A.

En el Auditorio “Juana de Asbaje Ramírez” de la Biblioteca Central, en Ciudad Universitaria, la directora de Acompañamiento Estudiantil, Sandra Galván Mares, destacó que la UAEMéx promueve espacios de encuentro donde convergen culturas, saberes, lenguas, experiencias y diversas formas de comprender el mundo.

Acompañada por la directora del Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC), Noelia Romero Reyes, Galván Mares informó que en esta edición la Autónoma mexiquense recibió a estudiantes provenientes de distintos estados del país, de comunidades indígenas y de naciones como Brasil, Colombia, Italia, Perú y Uruguay, cuya presencia fortalece la diversidad, identidad y riqueza cultural de la institución.

En este sentido, subrayó que la movilidad estudiantil no solo representa un proceso académico, sino también una experiencia humana y transformadora, que permite aprender a mirar desde otras perspectivas, dialogar con la diversidad y construir puentes entre culturas.

Asimismo, destacó que, gracias a la colaboración entre la Dirección de Acompañamiento Estudiantil y el Centro Internacional de Lengua y Cultura, las y los estudiantes contarán con una comunidad que les escucha y les acompaña durante su formación personal y profesional. Finalmente, les deseó una estancia satisfactoria, llena de experiencias significativas y con un profundo sentido de pertenencia.

Durante el evento, el estudiante de movilidad internacional de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Colombia, Diego Alejandro Gómez Zuluaga, compartió que su experiencia en la UAEMéx ha sido enriquecedora, ya que ha logrado adaptarse y disfrutar de la vida universitaria junto a sus compañeras y compañeros.

Por ello, invitó a las y los estudiantes de movilidad a aprovechar su estancia, conocer la riqueza cultural de México y, sobre todo, sacar el mayor provecho de la calidad académica que ofrece la institución.

Al finalizar la ceremonia, se realizó una actividad musical en las instalaciones del CILC, con el propósito de fomentar el intercambio cultural, la convivencia y el acercamiento del estudiantado visitante a expresiones representativas de México.