Anulado el sistema electoral desde el Poder, inicia la rebatinga de candidaturas

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Bendecidas las resoluciones del Consejo Político de Morena desde una de sus mañaneras por la presidenta Claudia Sheinbaum, en que se acordó la agenda de postulaciones antes del plazo oficial del Cofipe para todos los cargos en juego en 2027 bajo la figura de Coordinadores de Defensa de la Transformación, el método fue rápidamente retomado, hasta ahora, por PRI y PAN quienes abrieron sus partidos a las aspiraciones de todo aquel ciudadano que busque ser postulado por esos partidos.

Para ser nominados a una de las 17 gubernaturas, una de las 500 diputaciones o a las mil 800 alcaldías y miles de sus regidurías o a las casi mil diputaciones locales que estarán en juego en 2027, basta con que aquellos mexicanos que quieran participar se inscriban en las plataformas digitales de PAN y PRI y sean sometidos a una revisión para demostrar que no son violadores de mujeres, no son deudores alimenticios ni tengan antecedentes penales o estén vinculados carteles y al crimen organizado.

Todos los ciudadanos que se inscriban competirán contra cuadros de ambos partidos, de PRI y PAN, en internas vía encuestas, para finalmente ser postulados en enero, febrero o marzo meses en que el Cofipe indica que se registrarán formalmente ante la autoridad electoral las postulaciones de cada partido para todos los cargos en juego para el 2 de junio de 2027.

Y como el juego electoral ya está informal, pero válidamente abierto, la senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez, se organizó rápidamente una asamblea informativa en su natal Ciudad Juárez para ser lanzada por su coordinador el poblano Ignacio Mier Velasco como la más indicada dentro de su partido para ir por la gubernatura de este estado.

Mier Velasco estuvo acompañado por los senadores Gerardo Fernández Noroña, la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, el guanajuatense Emmanuel Reyes, la guerrerense Beatriz Mojica, el neolonés Waldo Fernández y la dirigente nacional del PV, Karen Castrejón. A quien se extrañó fue al ex coordinador morenista Adán Augusto López, el fan más que número 1 de Andrea.

“Acá nació en Chihuahua una joven talentosa, brillante, estudiosa y gran oradora. Representa el relevo generacional de nuestro movimiento… y si ustedes quieren, y el pueblo se enterca, va a ser su gobernadora: Andrea Chávez”

El mitin del enésimo destape de la senadora Chávez fue más que una “mentada” para el alcalde de Morena de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien es otro de los aspirantes a la gubernatura de Chihuahua dentro de Morena y quien ha pedido sin que nadie lo escuche que la senadora Chávez se ajuste al proceso legal y no se adelante.

En este contexto en que nadie hace caso de las reglas formales, y de que todos los aspirantes van por la libre, estos días se han lanzado por igual para ese cargo Adriana Ruiz, directora General Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua; Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, así como Daniela Álvarez Hernández, y el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano García, todos ellos por el PAN.

En la pelea por esa gubernatura ya se apuntó también el activista y muy popular líder menonita Julián LeBarón.

Otros lanzamientos

En este contexto de ebullición electoral, a fines de la semana salió el líder del PV, el senador Manuel Velasco, quien dijo que su partido postulará a la esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, la senadora la senadora Ruth González, quien dijo, cuenta con las preferencias electorales en ese estado.

Indicó Velasco que esta postulación no está a debate con Morena y que si la 4T no apoya a la senadora entonces el Verde irá solo en esa elección.

Ya encarrerado, el senador Velasco reveló que su partido, igual, buscará postular a: la senadora Jasmine Bugarín para Nayarit; Waldo Fernández para Nuevo León; el diputado federal Ricardo Astudillo para Querétaro; la senadora Karen Castrejón para Guerrero; el diputado federal Carlos Puente para Zacatecas; el diputado federal Ernesto Núñez para Michoacán; el diputado federal Ricardo Madrid para Sinaloa; el senador Virgilio Mendoza para Colima; el diputado federal Manuel Cota para Baja California Sur y el diputado local Jorge Ramos para Baja California.

Velasco pide que Morena abra sus procesos de selección a todos estos cuadros para que participen en la interna que se realizará para postular candidatos a las 17 gubernaturas en juego.

De no lograrse que la alianza oficialista reconozca a los aspirantes del Verde, entonces este partido irá solo en cada estado en juego.

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