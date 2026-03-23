Siete mil elementos garantizarán seguridad durante Semana Santa

DERECHO

El operativo arrancará este viernes en los destinos de Q. Roo

Quintana Roo se prepara para recibir a miles de visitantes durante la Semana Santa con un amplio despliegue de seguridad.

La estrategia contempla la participación de siete mil elementos de distintas corporaciones, quienes reforzarán la vigilancia en zonas turísticas y puntos estratégicos del estado. El objetivo central es garantizar que tanto locales como turistas nacionales e internacionales disfruten de la temporada alta sin incidentes.

El banderazo oficial del Operativo Vacacional de Semana Santa está programado para el 27 de marzo y será encabezado por la gobernadora Mara Lezama. La acción forma parte de un esquema coordinado entre autoridades estatales, municipales y fuerzas armadas.

Previo al arranque, se realizan reuniones con los 11 ayuntamientos y las instituciones que integran el grupo interinstitucional, con el fin de afinar detalles de la estrategia de seguridad. Según el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez, no se han detectado focos rojos en materia turística, aunque se reforzará la presencia policial y los patrullajes en áreas clave.

Con este operativo, Quintana Roo busca ofrecer confianza y tranquilidad a quienes eligen sus playas y destinos durante la Semana Santa, consolidando al estado como uno de los principales atractivos turísticos del país.

Durante la Semana Santa, Quintana Roo recibe una mezcla significativa de turismo nacional e internacional. Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres concentran la mayor parte de la demanda, con hoteles y servicios turísticos que alcanzan niveles de ocupación cercanos al límite. Este flujo de visitantes representa un impulso económico clave para el estado, pues genera ingresos en hospedaje, transporte, restaurantes y actividades recreativas.

La temporada también coincide con la promoción de paquetes turísticos especiales, como los lanzados por el Grupo Mundo Maya, que incluyen vuelos, hospedaje, alimentos y recorridos por zonas arqueológicas como Tulum y Chichén Itzá. Estos paquetes buscan diversificar la oferta y atraer a visitantes que desean combinar playa con cultura.

Asimismo, el Tren Maya ha comenzado a ofrecer paquetes de viaje y actividades para Semana Santa, lo que amplía las opciones de movilidad y acceso a destinos del sureste mexicano.

Un desafío recurrente en esta temporada es la llegada del sargazo a las playas del Caribe. En 2026, el fenómeno se adelantó y ya cubre varias zonas costeras, lo que ha encendido alertas en el sector turístico. Las autoridades locales y federales han intensificado labores de limpieza para mitigar el impacto y garantizar que los visitantes disfruten de las playas en condiciones óptimas.

Cancún refuerza control de ambulantaje

Ante la llegada masiva de turistas, las autoridades municipales han delineado un operativo especial para contener el comercio informal y garantizar que únicamente trabajen los vendedores con permisos históricos. La medida responde a quejas tanto de visitantes como de comerciantes establecidos, quienes han solicitado mayor control en la zona.

Gamaliel Canto Cambranis, director de Comercio y Servicios en la Vía Pública, subrayó que no habrá nuevos permisos en esta temporada vacacional. El operativo se enfocará en vigilar que los comerciantes autorizados respeten los lineamientos técnicos que regulan su actividad: no invadir la vía de rodamiento, proteger las áreas verdes y limitarse al arenal para realizar sus ventas.

El padrón oficial está plenamente identificado. En Playa del Niño, por ejemplo, durante días laborables operan entre seis y siete vendedores autorizados; sin embargo, en fines de semana y periodos de alta demanda, como el que se aproxima, la cifra puede llegar a un máximo de 16, número que representa el límite permitido en este balneario.

Canto Cambranis aclaró que estos permisos no son recientes, sino concesiones otorgadas años atrás, lo que garantiza continuidad y orden en la dinámica comercial. Para asegurar el cumplimiento, inspectores municipales realizan recorridos constantes desde las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) hasta los límites posteriores a Playa del Niño.

El despliegue busca frenar la aparición de vendedores sin registro, práctica común en temporadas altas. “Puerto Juárez cuenta hoy con una vigilancia específica y permanente. No solo buscamos el orden estético, sino garantizar el libre tránsito de los ciudadanos y proteger al comercio establecido”, puntualizó el funcionario.