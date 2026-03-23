Respalda Mara Lezama la declaratoria de interés público del turismo comunitario

Publicada en el DOF e impulsada por CSP

Maya Ka’an se consolida como modelo nacional de turismo comunitario con impacto directo en comunidades mayas

Cancún.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, reconoció y respaldó la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria de interés público del Turismo Comunitario, un hecho histórico que posiciona a este modelo como una prioridad del Estado mexicano.

Esta declaratoria tiene como antecedente la firma encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Tihosuco, en el corazón de la Zona Maya, lo que refuerza su carácter de justicia social y reivindicación de los pueblos originarios.

La titular del Ejecutivo estatal subrayó que esta acción consolida una nueva visión del turismo en México, en la que las comunidades son el centro del desarrollo y protagonistas de la prosperidad compartida.

Destacó que en Quintana Roo este modelo ya es una realidad a través de Maya Ka’an, considerado el primer destino de turismo comunitario del país, que integra 76 localidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, abarcando cerca de un millón de hectáreas y beneficiando a más de 100 mil habitantes.

“En Quintana Roo trabajamos por un turismo que transforma vidas, que genera bienestar desde abajo y que garantiza que los beneficios lleguen directamente a nuestras comunidades. Esta declaratoria fortalece el camino hacia un modelo más justo, incluyente y sostenible”, expresó.

La declaratoria establece bases fundamentales para el desarrollo del Turismo Comunitario en México, entre las que destacan la sostenibilidad, la identidad turística local, la gestión comunitaria, la gobernanza participativa, la innovación, la preservación del patrimonio biocultural y la distribución equitativa de los beneficios.

Asimismo, se informó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo coordinará los esfuerzos a nivel nacional y contará con recursos para impulsar este modelo, fortaleciendo la articulación entre los distintos órdenes de gobierno y las comunidades.

La mandataria estatal resaltó que este modelo ya se fortalece con acciones concretas como la creación de productos turísticos dentro del catálogo “Viajes por el Mundo Maya”, entre ellos la ruta “Guerra de Castas”, así como la capacitación y certificación de prestadores de servicios y cocineras tradicionales, contribuyendo a la preservación del patrimonio cultural.

Con éxito del Premier Padel Cancún P2

QR se consolida como sede de eventos deportivos de talla mundial

Costa Mujeres.- Con la participación de más de 140 jugadoras y jugadores de talla mundial y ante una afición entusiasta, concluyó con éxito la segunda edición del Premier Padel Cancún, evento que reafirma a Quintana Roo como un destino clave para competencias deportivas internacionales.

Durante la ceremonia de premiación, la gobernadora Mara Lezama Espinosa resaltó la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la proyección global del estado, al tiempo que reconoció el talento, la disciplina y la pasión de las y los atletas que protagonizaron el torneo, provenientes de 10 países, España, Argentina, México, Italia, Francia, Portugal, Brasil, Ecuador, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos.

El torneo que se transmitió a más de 240 países por diversas plataformas, como ESPN, Red Bull TV, Disney Plus, Youtube, entre otros, reunió a destacados jugadores internacionales, así como a representantes del sector empresarial, autoridades y aficionados, alcanzando una proyección global con millones de espectadores a través de su cobertura televisiva. Los partidos finales, tanto femenil como varonil, serán retransmitido en todo el mundo.

Asimismo, se informó que más de dos mil asistentes formaron parte de esta experiencia deportiva durante tres días, con las y los mejores jugadores del ranking mundial de Padel, la cual generó empleos, derrama económica y dinamismo turístico en la región.

La gobernadora felicitó a las y los campeones de esta segunda edición, así como a todos los participantes, al tiempo que agradeció a la afición por su entusiasmo, que convirtió el certamen en una verdadera fiesta del deporte.

En la rama femenil las ganadoras fueron Gema Triay, de España, y Delfina Brea de Argentina; en tanto, en varonil Arturo Coello, de España, y Agustín Tapia, Argentina. Cabe señalar que estos jugadores son los números 1 en el ranking mundial y aquí en Cancún ratificaron su calidad y su posición.

Participaron en la ceremonia de premiación el senador Eugenio Segura Vázquez, presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República; David Serraima, director general de Premier Pádel; Jorge Mañe Rendón, director del Premier Pádel Cancún P2, y Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Pádel.