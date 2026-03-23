Aumentan control de flotas náuticas para proteger las costas

A fin de disminuir la contaminación

Se garantizará que motores, tanques y sistemas de propulsión funcionen sin fallas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La protección del ecosistema marino se ha convertido en prioridad en Puerto Juárez. Conscientes de que un solo desperfecto mecánico puede desencadenar un desastre ambiental, las autoridades marítimas han intensificado la supervisión de la flota náutica.

Pedro Murillo Garay, Capitán de Puerto, explicó que la estrategia se centra en la revisión minuciosa de los Certificados de Seguridad Marítima Nacional. El objetivo es garantizar que motores, tanques de combustible y sistemas de propulsión funcionen sin fallas que puedan provocar fugas o derrames.

La medida busca blindar las zonas de mayor sensibilidad ecológica y aquellas con tráfico intenso de embarcaciones. Ningún navío podrá zarpar si representa un riesgo para la calidad del agua o la vida en los arrecifes.

Además de prevenir accidentes, la vigilancia estricta actúa como un escudo contra la filtración de hidrocarburos y aceites, contaminantes que impactan directamente en el equilibrio de los ecosistemas costeros.

El Resguardo Marítimo Federal, por su parte, incrementará la frecuencia de operativos tanto en tierra como en mar. La intención es detectar embarcaciones con fallas visibles o falta de mantenimiento antes de que ingresen a Áreas Naturales Protegidas.

Con esta estrategia, Puerto Juárez busca consolidar un modelo de navegación responsable, donde la seguridad mecánica de cada embarcación sea la primera línea de defensa contra la contaminación marina.

Se mantienen obras educativas

El reto de construir más aulas sin reducir la calidad ni frenar el ritmo de obra marcará la estrategia del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO) en 2026. El organismo enfrenta un incremento de entre 5 y 7 por ciento en los costos de insumos básicos como acero y cemento, pero asegura que ello no significará menos proyectos.

Aldo Castro Jiménez, director del Instituto, explicó que actualmente se revisan y actualizan los expedientes técnicos de las obras programadas para este año. En ellos se ajustan los precios de materiales y mano de obra, con el fin de evitar desfases presupuestales durante la ejecución.

El funcionario subrayó que la meta es “estirar” el presupuesto para atender más necesidades de infraestructura escolar, respondiendo al crecimiento de la matrícula y garantizando espacios dignos para estudiantes en la entidad.

“Estamos haciendo los ajustes en mano de obra y materiales como cemento y acero, todo lo estamos considerando para que no haya problemas posteriores”, puntualizó.

La estrategia contempla al menos 70 nuevas aulas distribuidas en distintos municipios, con una inversión cercana a los 250 millones de pesos. La mayor demanda se concentra en la zona norte del estado: Cancún, por ejemplo, contará con dos nuevos planteles.

De esta manera, el IFEQROO busca que el aumento en los costos no se traduzca en limitaciones, sino en una administración más eficiente que permita cumplir con las metas de infraestructura educativa previstas para este año.