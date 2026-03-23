Alistan “La Hora del Planeta” a través de la red de planetarios

Las actividades se realizarán el 28 de marzo

– Se busca generar conciencia sobre la reducción del consumo energético y la crisis climática

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Con el fin de generar conciencia sobre la reducción del consumo energético y la crisis climática, el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (COQHCYT), a través de su red de planetarios, invita al público en general a participar en las actividades de “La Hora del Planeta”.

Estas acciones promueven el cuidado del medio ambiente, el uso responsable de los recursos naturales y la participación activa de la sociedad en la construcción de un futuro sostenible.

Las actividades están programadas para el sábado 28 de marzo e incluyen observaciones solares, cursos, proyecciones digitales, talleres, conferencias, pláticas, recorridos en sendero, observaciones astronómicas y el apagado simbólico de luces.

Las sedes contempladas son el Planetario Yook’ ol Kaab en Chetumal, el Planetario Sayab en Playa del Carmen, el Planetario Ka’Yok’ en Cancún y el Planetario Cha’an Ka’an en Cozumel.

“La Hora del Planeta” es un movimiento global que consiste en apagar las luces de casas, edificios y monumentos durante una hora. Con el paso del tiempo, empresas, organizaciones e instituciones de diversa índole se han sumado a esta iniciativa para defender el planeta que habitamos.

El director general del COQHCYT, Cristopher Malpica Morales, subrayó la relevancia de impulsar este tipo de iniciativas que fomentan la conciencia ambiental y la participación social, destacando que pequeñas acciones, como el uso responsable de la energía, pueden generar un impacto significativo en la protección del planeta y el bienestar de las futuras generaciones.

Éxito en la Exposición de Tractores e Implementos Agrícolas

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe) realizó con éxito la Exposición de Tractores e Implementos Agrícolas en el Parque Quintana Roo de Chetumal.

Durante el evento, productoras y productores agrícolas conocieron la tecnología que moderniza e impulsa el campo de Quintana Roo, mediante demostraciones de maquinaria, drones y sistemas de riego.

Asimismo, se brindó información sobre los apoyos económicos de la Sedarpe y la apertura de ventanillas para el registro en el Suapqroo.

Este esfuerzo se enmarcó en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, promovido por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, dentro de un gobierno humanista y con corazón feminista, que impulsa la prosperidad compartida para las familias quintanarroenses.

El titular de la Sedarpe, Jorge Aguilar Osorio, destacó que la exposición estuvo vinculada al programa de Apoyo Económico para la Adquisición de Tractores e Implementos Agrícolas, cuyo primer paso es el registro en el SUAPQROO, disponible en la página oficial https://suap.qroo.gob.mx.

El programa contempla beneficiar hasta 50 personas productoras agrícolas de municipios como Cozumel, Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum.

El apoyo consiste en una aportación económica por única ocasión en el año, equivalente a un porcentaje del costo total del tractor y sus implementos, con transferencia interbancaria de hasta 250 mil pesos.

Con esta exposición se fortalece la interacción entre productores, proveedores y personal técnico, fomentando la modernización de las actividades agrícolas y el incremento de la productividad en las unidades de producción del Estado.