El Puente Vehicular Nichupté se inaugura, ahora sí, en abril

Que ahora sí

El proyecto supera ya el 90% de avance y se encuentra en su fase final de ejecución

El Puente Vehicular Nichupté, considerado la obra más estratégica para aliviar el tráfico en la zona hotelera, será inaugurado en abril de 2026. Autoridades federales y estatales confirmaron que el proyecto supera ya el 90% de avance y se encuentra en su fase final de ejecución.

La definición del calendario se dio en el marco de la 89 Convención Bancaria, donde la gobernadora Mara Lezama sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. En esa reunión se revisaron proyectos clave de infraestructura, entre ellos esta vialidad que conectará de manera más eficiente el centro urbano con las áreas turísticas de mayor afluencia.

Los reportes técnicos más recientes señalan que la obra ha entrado en etapa de pruebas operativas, con circulación controlada de vehículos y transporte público para verificar seguridad, resistencia y funcionalidad antes de su apertura oficial.

El puente ha enfrentado retrasos durante su construcción, lo que generó expectativa tanto en la población local como en el sector turístico. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes intervino para reencauzar los tiempos de entrega y garantizar que la inauguración se mantenga dentro del primer cuatrimestre del año, aunque aún no se precisa el día exacto.

Además de este proyecto, las autoridades revisaron inversiones en salud y nuevos planes económicos, en una estrategia integral que busca acompañar el crecimiento urbano de Cancún con infraestructura y servicios públicos.

La apertura del Puente Nichupté se perfila como un punto de inflexión para la ciudad: reducirá tiempos de traslado, aliviará la presión sobre las vías existentes y ofrecerá una solución estructural al congestionamiento en uno de los polos turísticos más importantes de México.