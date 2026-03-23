Cancún adelanta el Pride y refuerza su perfil inclusivo

Los días 16 y 17 de mayo

Cancún.– La ciudad de Cancún será la primera ciudad en México en adelantar la Marcha y fiesta Pride, al confirmar que las celebraciones se realizarán los días 16 y 17 de mayo en el Parque de las Palapas. La decisión busca vincular el evento con el Día Internacional contra la Homofobia, enviando un mensaje de respeto e inclusión.

La marcha arrancará el 16 de mayo a las 17:00 horas desde Malecón Tajamar, con concentración previa a las 16:00. Posteriormente, las actividades se trasladarán al Parque de las Palapas, donde se espera la asistencia de más de 8 mil personas, cifra que superaría la participación del año pasado.

El programa contempla concursos como “Drag Supreme”, “Baby Drag” y la elección del Rey Pride, además de espectáculos culturales y musicales. Entre los invitados especiales destaca Evelin de las pérdidas como jurado, mientras que el cierre estará a cargo del grupo La Factoría, con un concierto gratuito.

Linger Méndez, fundadora del movimiento, subrayó que el PRIDE en Cancún no es solo un desfile, sino un conjunto de actividades con impacto social. Además, señaló que el objetivo es consolidar a Cancún como un destino “gay friendly”, capaz de atraer turismo LGBT+ bajo condiciones de seguridad, inclusión y respeto.

El lema #ExistimosTodoElAño resume el espíritu de esta edición, que busca visibilizar y fortalecer el movimiento en la ciudad más visitada del Caribe mexicano.