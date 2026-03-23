Turismo chino acelera su presencia en México con Cancún como entrada

Aumento de doble dígito

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo ha diseñado estrategias para atraer al mercado asiático

Por redacción DIARIOIMAGEN

Ciudad de México.- El arranque de 2026 confirma una tendencia histórica: el turismo proveniente de China es el de mayor crecimiento en México, con un aumento de doble dígito, según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la dependencia, subrayó que tan solo en enero el flujo de visitantes chinos creció 15.7%. De los 16 mil 295 que llegaron al país, el 26.6% eligió Cancún como destino vacacional, pese a no contar con vuelos directos. La Ciudad de México se mantuvo como principal receptor, con el 42% del total.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo ha diseñado estrategias para atraer al mercado asiático hacia el Caribe mexicano, incluso con vuelos de conexión que pueden tardar hasta 30 horas. La apuesta es consolidar a Cancún y la Riviera Maya como alternativas de alto valor cultural y recreativo.

Desde 2024, México figura en el top ten mundial de países que más turismo chino reciben. En 2025, se registraron 224,271 visitantes de esa nacionalidad, de los cuales 57,219 llegaron a Cancún, equivalente al 25.5% del total nacional. El año previo, la cifra fue de 63,353, lo que representó el 29%. En conjunto, el Caribe mexicano ha captado entre el 25 y 30% de este mercado en los últimos dos años.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que China se ha consolidado como el mercado de mayor gasto global, con proyecciones de entre 165 y 175 millones de turistas. Aunque la mayoría se concentra en Asia y Europa, el interés por América Latina crece, con Brasil y México como destinos emergentes. El perfil del viajero chino se inclina hacia experiencias culturales y un turismo regional más diversificado.

Además del mercado chino, Sectur reportó avances en otros emisores: Colombia (12%), Canadá (9.7%), Argentina (8%) y España (7%). El turismo estadounidense, en cambio, se mantuvo estable.

Cancún también juega un papel clave en estos segmentos: en 2025 recibió el 33% de los colombianos que llegaron al país, el 56.8% de los canadienses, el 43.8% de los españoles y el 65.8% de los argentinos.

Semana Santa dinamiza comercio

Con la llegada de la Semana Santa, el Ayuntamiento de Benito Juárez ha activado un plan especial para ordenar el comercio en la vía pública, particularmente en los puntos de mayor concentración religiosa y turística. La intención es garantizar que la actividad se desarrolle con permisos regulados y bajo vigilancia estricta.

Desde el 1 de marzo se abrió la convocatoria para comerciantes ambulantes interesados en obtener autorizaciones temporales. Estos permisos, exclusivos para la “Semana Mayor”, tienen una vigencia aproximada de ocho días, desde el Domingo de Ramos hasta el cierre de las celebraciones principales.

Gamaliel Canto Cambranis, director de Comercio y Servicios en la Vía Pública, informó que hasta ahora se han otorgado 17 permisos, aunque se espera que la demanda se dispare en las semanas previas a abril. La meta para este 2026 es superar los 40 permisos, cifra mayor a los poco más de 30 que se entregaron el año pasado.

La estrategia de ordenamiento se concentrará en las inmediaciones de centros de culto y espacios emblemáticos como la Iglesia de Cristo Rey en el Parque de las Palapas, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en El Crucero y el Mercado 23, donde la venta de artículos religiosos y gastronómicos suele saturar las vialidades.

El funcionario aclaró que estas autorizaciones se refieren únicamente a nuevos solicitantes de temporada, sin incluir a los locatarios de mercados públicos que también buscan extender su actividad hacia los alrededores de sus establecimientos.

Canto Cambranis enfatizó que se mantendrá un control estricto para evitar la saturación de espacios, garantizando la seguridad y la movilidad peatonal. Además, hizo un llamado a los comerciantes a regularizar su situación a tiempo, recordando que se realizarán operativos permanentes de inspección para verificar que quienes operen cuenten con la documentación vigente.