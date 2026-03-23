Arqueólogos del INAH denuncian destrucción de patrimonio maya

Obras del Tren Maya

Intervenciones en Balaam Tun no representan un rescate, sino una recreación turística, señalan

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La polémica en torno al Tren Maya y los llamados “Parques de la Memoria” sigue creciendo. En Chetumal, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acusaron que las intervenciones realizadas en sitios como Balaam Tun no representan un rescate arqueológico, sino una recreación turística que implicó la destrucción de vestigios originales.

Durante una mesa académica, Jesús E. Sánchez, director de estudios arqueológicos del INAH, calificó el proyecto como una “simulación” y un “arqueodisney”, al señalar que las piezas mayas fueron removidas y alteradas para fines de exhibición, perdiendo su valor histórico.

Los arqueólogos sostienen que funcionarios y ex funcionarios del INAH avalaron decisiones que dañaron el patrimonio, por lo que se prevé la presentación de denuncias penales. Entre los señalados se encuentran el exdirector del instituto, Diego Prieto, y el responsable en Quintana Roo, Margarito Molina Rendón, además de integrantes del Consejo de Arqueología que autorizaron las intervenciones.

La estrategia legal contempla avanzar de manera escalonada: primero contra los responsables directos y posteriormente hacia niveles superiores dentro del INAH. Según Sánchez, todos los miembros del Consejo de Arqueología comparten responsabilidad, pues emitieron documentos que no reflejan la realidad de las obras.

No obstante, el inicio formal de los procedimientos dependerá de la asamblea general del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH. Esta instancia deberá autorizar las denuncias, ya que la Comisión de Patrimonio no actúa de manera independiente.

“La asamblea es la base, es la que nos da fuerza; ahí vamos a definir los aspectos logísticos para arrancar con todos nuestros procedimientos legales”, expresó Sánchez, subrayando que el respaldo colectivo será clave para avanzar en la defensa del patrimonio maya frente a los impactos del Tren Maya.

Ciudadanos exigen regreso de monumento a Andrés Q. Roo

El debate sobre la memoria histórica volvió a la capital de Quintana Roo. Integrantes del Consejo Ciudadano de Chetumal solicitaron formalmente al Gobierno del Estado la reinstalación del monumento dedicado a Andrés Quintana Roo, retirado hace varios años de la entrada principal de la ciudad.

La petición, encabezada por Georgina Marzuca Fuentes, presidenta del Consejo, surge tras una consulta pública en la que se recabaron 150 firmas de habitantes que reclaman rescatar los símbolos urbanos y devolver identidad a la capital.

El monumento, que se encontraba en la confluencia de las dos entradas principales —donde antes se ubicaba la Expofer— quedó oculto con la construcción del puente hacia la Avenida Insurgentes y posteriormente fue retirado para su resguardo. Desde entonces, su paradero es incierto.

Marzuca Fuentes recordó que el año pasado ya se había presentado una solicitud al Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo, sin obtener respuesta. En esta ocasión, la petición fue dirigida directamente al Gobierno estatal, con la expectativa de que llegue a manos de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

De manera extraoficial se ha mencionado que la estatua fue enviada a restauración, aunque no existe confirmación oficial sobre su destino. Por ello, el Consejo propuso reinstalarla en un espacio emblemático: la entrada de la ciudad, junto a elementos como el Comité Proterritorio y un mapa de la geografía estatal.

“Nos gustaría ver nuevamente la estatua de don Andrés Quintana Roo en ese espacio”, expresó Marzuca, destacando que la reinstalación sería un acto de reconocimiento a un personaje clave de la historia nacional y un símbolo de identidad para Chetumal.