Culmina periodo para obtener tenencia gratuita

DERECHO DE REPLICA

Últimos días para aprovechar el subsidio en Quintana Roo

El tiempo corre para los automovilistas que buscan mantener el beneficio fiscal en su tenencia vehicular. El gobierno de Quintana Roo mantiene vigente el subsidio total hasta el 31 de marzo, pero a partir del 1 de abril el trámite dejará de ser gratuito y se aplicará el cobro completo, junto con recargos administrativos.

El Sistema de Administración Tributaria del estado (SATQ) advierte que quienes no realicen el canje de placas antes de la fecha límite enfrentarán costos más altos y requisitos adicionales. Entre ellos, destaca la obligatoriedad del Registro Estatal de Contribuyentes (REC), documento que será indispensable para circular con legalidad a partir de abril.

Los montos oficiales del reemplacamiento 2026 varían según el tipo de vehículo:

– Automóviles: 1,584 pesos

– Remolques: 733 pesos

– Motocicletas: 528 pesos

– Tarjeta de circulación: 147 pesos

Para facilitar el proceso, el SATQ habilitó un portal de control vehicular y módulos de atención en los 11 municipios de la entidad, además de una línea de apoyo para resolver dudas.

La gobernadora Mara Lezama ha reiterado que el objetivo es que los ciudadanos aprovechen el subsidio vigente y eviten cargas fiscales adicionales. El llamado es claro: realizar el trámite antes de que concluya marzo para mantener el beneficio y evitar costos extras.

Roo, epicentro turístico en Semana Santa

El Caribe mexicano arranca la temporada vacacional con cifras que reflejan su fortaleza como destino líder. Desde mediados de marzo, Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres ya reportaban ocupaciones hoteleras cercanas al 90%, un indicador que anticipa el arribo masivo de visitantes durante Semana Santa.

De acuerdo con la Asociación de Hoteles de Cancún, al 19 de marzo la zona hotelera alcanzaba un 87.9% de ocupación, mientras que Puerto Morelos registraba 82% e Isla Mujeres 85% en su zona continental. Estos números confirman que la región se mantiene como referente nacional en turismo.

El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, destacó que las expectativas son superar el millón de visitantes y alcanzar alrededor de 1.2 millones de turistas, tanto nacionales como internacionales, entre el 27 de marzo y el 10 de abril. “Semana Santa tiene una expectativa alta… estaremos trabajando para que quienes nos visiten encuentren la mejor de las experiencias”, afirmó.

La Secretaría de Turismo federal, por su parte, proyecta que en todo el país se movilicen 4.3 millones de turistas durante este periodo, con una derrama económica superior a los 55 mil millones de pesos. En ese contexto, Quintana Roo estaría captando poco más de la cuarta parte del flujo nacional.

Aunque las estimaciones oficiales sitúan a destinos de playa como Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún con ocupaciones promedio de entre 75% y 78%, la realidad del Caribe mexicano ya rebasa esas cifras. El arranque de año, además, ha estado marcado por eventos deportivos y convenciones que mantienen vigente la marca turística de la región y refuerzan su atractivo más allá de los quince días de asueto escolar.

En suma, Semana Santa no solo representa un repunte en la llegada de visitantes, sino también la consolidación de Quintana Roo como motor del turismo nacional, con cifras que superan las del año anterior y con una proyección de experiencias que buscan fidelizar a quienes eligen este destino.