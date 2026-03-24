Buscan consolidar cultura preventiva en la comunidad educativa del estado

En alianza Coeproc y Conalep

Impulso a la preparación de personal administrativo y docente en esta materia

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- A fin de fortalecer la seguridad escolar, los titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), Guillermo Núñez Leal y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Aníbal Montalvo, firmaron el convenio de colaboración por un Modelo de Planteles Resilientes en Quintana Roo, el cual refleja el compromiso del Gobierno del Estado y del sistema educativo por fortalecer la cultura de la prevención y la protección de la vida.

Este convenio logrará que alrededor de 850 personas entre personal directivo, orientadoras, orientadores, prefectos y docentes de todos los planteles Conalep de Quintana Roo, estén debidamente capacitados mediante talleres, cursos, seminarios y diplomados en materia de prevención, gestión de riesgos y atención a emergencias.

Una parte fundamental de este acuerdo será la participación de más de 10 mil 400 estudiantes, quienes serán los agentes transformadores que contribuyan a la construcción de comunidades más seguras y resilientes, participando en programas de capacitación, Servicio Social, Prácticas Profesionales y actividades formativas vinculadas a la protección civil.

El director de la Coeproc Guillermo Núñez Leal, enfatizó que con la firma de este convenio y las capacitaciones que de ella deriven, los estudiantes de todos los grados replicarán sus conocimientos en manejo de riesgos tanto en sus hogares como fuera de ellos, logrando consolidar jóvenes con sentido social y responsabilidad ciudadana.

Durante esta firma de convenio y como primer gesto colaborativo, la Coeproc donó diez botiquines de primeros auxilios que serán repartidos entre los nueve planteles Conalep que se encuentran ubicados a lo largo del estado, además estuvieron presentes maestros y alumnos destacados, así como los directores de Plantel de Río Hondo, Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen, Cozumel y Benito Juárez, quienes asistieron de manera virtual.

De esta manera la Coeproc y Conalep se comprometieron a continuar trabajando de manera coordinada, para avanzar en la construcción de comunidades más resilientes y preparadas, esto conforme a las directrices del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Jornadas de Restitución de Derechos

La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en coordinación con instituciones estatales, municipales y sociedad civil, puso en marcha las Jornadas de Restitución de Derechos “Unidos para Transformar” 2026.

Con este esfuerzo, se brindan servicios esenciales dirigidos a niñas, niños y sus familias, para que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera, como instruye la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante la primera jornada, realizada en la localidad de Pucté, se ofrecieron servicios como registro de actas de nacimiento, atención médica y vacunación, actividades educativas, asesoría a familias migrantes y espacios lúdicos para niñas, niños y adolescentes.

Jorge Isaías Quintanilla Osorio, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, destacó que el 74 por ciento de las personas beneficiarias son niñas, niños y adolescentes:

“Con este esfuerzo, los servicios llegan hasta donde están las familias de la zona cañera, atendiendo primero a quienes más lo necesitan”.

En esta jornada participaron las secretarías de Gobierno; de Salud; de Bienestar; de Seguridad Ciudadana; del Trabajo y Previsión Social; de las Mujeres; de Desarrollo Agropecuario; Anticorrupción y Buen Gobierno; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Conafe; ICATQR; el Ayuntamiento de Othón P. Blanco; el DIF municipal; el Registro Civil estatal y municipal; SIPINNA municipal; la Dirección de Alcaldías, así como organizaciones del sector cañero, como la Fundación Beta San Miguel; la Confederación Nacional de Productores de Caña en Quintana Roo y la Unión Local de Productores de Caña y Azúcar de Quintana Roo.