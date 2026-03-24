Feria regional Expomor 2026 conjugó tradición y desarrollo

Saldo blanco

Conciertos de destacados cantantes y actividad económica con alta participación ciudadana

Por redacción DIARIOIMAGEN

José María Morelos.- La Expomor 2026 se consolidó como la feria más importante de la región en José María Morelos, al reunir shows como del cantautor Espinoza Paz, tradición, cultura, y actividad económica con alta participación ciudadana.

La 9ª Cabalgata Federada Bajo Monte, en el marco de la Expomor, concentró a cerca de mil jinetes de la Península de Yucatán, encabezados por el presidente municipal Erik Borges Yam.

El alcalde mencionó que el recorrido partió desde el poblado La Presumida y avanzó 8 kilómetros «Bajo Monte» hasta el recinto ferial, integrando a más participantes en la carretera federal, en honor a sus raíces.

Asistieron jinetes de Yucatán, Campeche, y Quintana Roo, en este último incluidos representantes de Bacalar y Othón P. Blanco, entre otros.

Saldo blanco, en cabalgata federada

La jornada concluyó sin incidentes, de acuerdo con el director de Protección Civil, Luis Ariel Carrillo Batún.

La cabalgata generó derrama económica al incrementar la afluencia y el consumo durante la feria.

El ambiente familiar predominó con la participación de mujeres, hombres y niños en esta tradición ecuestre.

La noche cultural “Vive Nuestras Raíces” reunió a miles con la representación del juego de pelota y danzas prehispánicas, en un entorno de copal, sonidos de caracol y expresiones que evocaron la herencia maya.

El evento fue encabezado por Rita Vázquez Márquez, con presencia de autoridades, así como de Romina Ashanty Canul Sulub y Estefy Guadalupe Pacheco Gómez.

La Expomor reafirmó su relevancia como punto de encuentro entre identidad, tradición y desarrollo en el sur de Quintana Roo, en donde la exposición ganadera, y agrícola no podían faltar, ésta última con los concursos La Mejor Sandía, y de Los Comelones.