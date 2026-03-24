Empresarios piden reducir IEPS ante el aumento en combustibles

Llamado al gobierno federal

Buscan amortiguar incrementos que resienten bolsillos de consumidores

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal. – El encarecimiento de la gasolina y el diésel en la Península de Yucatán mantiene en alerta al sector empresarial, que advierte sobre la vulnerabilidad de la región frente a los vaivenes internacionales del petróleo. José Medina Mora Icaza, presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llamó al gobierno federal a disminuir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para amortiguar los incrementos que ya se resienten en los bolsillos de los consumidores.

Actualmente, la gasolina Premium alcanza los 30 pesos por litro y el diésel casi rebasa los 30 pesos, cifras que preocupan a los prestadores de servicios y a la población en general. Medina Mora recordó que en el pasado, durante el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC 1), la reducción del IEPS fue clave para contener la inflación, que se ha mantenido en torno al 4%.

El líder empresarial insistió en que la medida debe retomarse para evitar mayores afectaciones al consumidor, aunque reconoció que cada empresa tendrá que ajustar sus costos para seguir siendo competitiva.

El fenómeno, subrayó, responde a un contexto global: el conflicto en Irán ha elevado el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares, generando repercusiones en todo el mundo. Aunque países como Estados Unidos han liberado parte de sus reservas, el impacto sigue siendo generalizado.

En México, desde el 1 de enero de 2026, las cuotas del IEPS se fijaron en 6.7 pesos por litro para gasolina Magna, 5.6 pesos para Premium y 7.3 pesos para diésel. La Secretaría de Hacienda anunció un estímulo de 2.59 pesos por litro al diésel, pero en estados como Quintana Roo el precio continúa en los 30 pesos, lo que evidencia que la medida no ha sido suficiente para contener la escalada.

Hoteleros exigen solución a apagones

Los constantes cortes de energía eléctrica en Bacalar siguen golpeando al sector hotelero, que advierte pérdidas económicas y afectaciones en la experiencia de los visitantes. Enrique Bautista, presidente de los hoteleros del destino, reconoció que las reuniones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no han dado resultados y anticipó que buscarán la intervención de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, para reinstalar las mesas de trabajo y presionar por mejoras en la infraestructura eléctrica.

“El tema de los apagones duele mucho al empresariado y hoteleros, no hay forma de resolverlo y tendremos que insistir en tener algo digno”, señaló Bautista.

El dirigente explicó que el crecimiento de la oferta hotelera, impulsado por plataformas digitales, ha generado una sobrecarga en el servicio eléctrico sin que la CFE haya implementado estrategias para regularlo.

Las afectaciones, dijo, son cuantiosas: además de pérdidas en insumos y equipos, los hoteleros han tenido que reembolsar a turistas que acortan su estancia debido a la falta de energía. “No son cancelaciones, son reembolsos, y esto golpea sobre todo a los pequeños centros de hospedaje que no tienen solvencia para endeudarse e instalar sistemas modernos”, puntualizó.

Mientras tanto, algunos hoteles con mayor capacidad económica han optado por adquirir plantas de energía, paneles solares y absorbedores de luz para enfrentar los apagones, aunque la mayoría carece de recursos para hacerlo.

El sector turístico de Bacalar insiste en que sin una solución estructural al problema eléctrico, la competitividad del destino se verá comprometida.