Lázaro Cárdenas se ha convertido en un foco rojo de incendios forestales

Por sequía atípica

Combinación de factores climáticos dejan la zona norte en condiciones “anormalmente secas”: Conagua

Por redacción DARIOIMAGEN

Lázaro Cárdenas. – El municipio de Lázaro Cárdenas se ha convertido en el principal punto crítico de incendios forestales en Quintana Roo, debido a una combinación de factores climáticos que han dejado a la zona norte del estado en condiciones “anormalmente secas”. Así lo informó Erika Ramírez Méndez, directora local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La funcionaria explicó que la sequía atípica se ha traslapado con la etapa final de los frentes fríos, generando un déficit de humedad en el suelo que favorece la propagación del fuego en selvas y pastizales. Aunque marzo registró lluvias inusuales por el paso de 41 frentes fríos, la distribución fue desigual: mientras el centro y sur del estado mantuvieron niveles aceptables de precipitación, el norte enfrenta un déficit preocupante.

“En la parte norte del estado, Lázaro Cárdenas ya presenta grados de sequía anormalmente seca, que irá avanzando hacia el sur conforme pasen los meses”, detalló Ramírez Méndez.

El monitoreo de Conagua prevé que abril y mayo registren temperaturas por encima del promedio, lo que intensificará la pérdida de humedad y elevará el riesgo de siniestros. Además, el cierre del semestre estará marcado por un calor extremo, que se verá reforzado por la canícula en julio y agosto.

Ante este panorama, la autoridad hizo un llamado a la población para extremar precauciones en el manejo del fuego y evitar quemas sin control, con el fin de reducir el riesgo de incendios forestales en la región.

Transforman sargazo en insumo para infraestructura

Lo que antes se veía solo como un problema ambiental comienza a transformarse en una oportunidad productiva: el sargazo ya se reutiliza en obras públicas y proyectos industriales en Quintana Roo. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que se aplican tecnologías que permiten incorporar esta alga en la construcción, marcando un cambio de enfoque hacia la economía circular.

Uno de los avances más visibles es la modernización de la carretera Cancún–Isla Blanca, donde el sargazo se utiliza en banquetas y guarniciones. Además, investigaciones nacionales han logrado producir bloques de construcción con hasta 40% de sargazo, combinados con otros materiales, que ofrecen propiedades térmicas y estructurales útiles para vivienda.

El contexto ambiental refuerza la urgencia de estas iniciativas: 2026 se perfila como uno de los años con mayor arribo de sargazo al Caribe mexicano, con millones de toneladas afectando playas y ecosistemas. Frente a ello, gobierno y comunidad científica impulsan una estrategia integral que busca no solo contener el alga, sino aprovecharla como materia prima. Se han identificado cerca de 200 posibles aplicaciones industriales, desde construcción hasta energía y bioproductos.

Entre los proyectos más ambiciosos destacan las biorrefinerías, capaces de procesar toneladas diarias de sargazo para generar biogás, fertilizantes y otros insumos. Paralelamente, el estado ha reforzado la recolección: en lo que va del año se han retirado unas 10 mil toneladas y se han instalado kilómetros de barreras marinas para contener su llegada a las playas.

Con estas acciones, Quintana Roo busca transformar un desafío ambiental en una nueva industria sostenible, capaz de generar empleo y reducir impactos ecológicos.