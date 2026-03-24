Refrenda Mara Lezama compromiso con la justicia con perspectiva de género

Acuerdo histórico entre SCJN y Secretaría de las Mujeres

Destacó que el Poder Judicial de Q. Roo cuenta con 62 mujeres y 55 hombres en 117 cargos sometidos a votación, impulsando mayor inclusión y empoderamiento de las mujeres

Ciudad de México.– En un paso significativo hacia la consolidación de una justicia más equitativa con perspectiva de género, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, en su calidad de presidenta de la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CONAGO, participó en la firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano de Administración Judicial y la Secretaría de las Mujeres, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional en materia de género.

Durante el acto protocolario presidido por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, y la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, la gobernadora de Quintana Roo destacó la importancia de construir un sistema de justicia que responda de manera efectiva a las necesidades de las mujeres, especialmente en contextos de violencia y desigualdad estructural.

La también presidenta de la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CONAGO, subrayó que este acuerdo permitirá articular esfuerzos entre distintas instancias para garantizar el acceso pleno a la justicia con perspectiva de género.

Dijo que con esta firma, Quintana Roo se suma a los esfuerzos nacionales para avanzar hacia un modelo de justicia más incluyente, coordinado y sensible a las realidades que enfrentan las mujeres en el país, tal como lo impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Precisó que en Quintana Roo hay un nuevo Poder Judicial que refleja un avance histórico en paridad: 62 juezas mujeres y 55 hombres en 117 cargos sometidos a votación. Hoy en Quintana Roo tenemos seis juezas indígenas y 28 jueces cuando antes solo habían 17, reflejando un compromiso con la representación de los pueblos originarios, cuando antes solo habían 17

Cristina Solano Díaz, directora general de Igualdad Sustantiva y No Discriminación; las ministras Sara Irene Herrerías Guerra y Yasmín Esquivel Mossa, y la secretaria Citlalli Hernández Mora, destacaron que el convenio establece mecanismos de colaboración que buscan mejorar la atención, protección y acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad, así como fortalecer la capacitación de servidores públicos en temas de igualdad sustantiva y derechos humanos.

Asimismo, se prevé que el acuerdo permita articular políticas públicas entre el Poder Judicial y la Secretaría de las Mujeres, en un contexto en el que se busca consolidar instituciones más sensibles a las desigualdades y a la atención de la violencia de género.

En la intervención final, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, destacó que este convenio llega en buen momento, en el que hay un notable avance en la justicia para las mujeres.

Inauguran domo y cancha en CETMAR de Chetumal

Chetumal.- Después de permanecer 38 años sin domo, alumnas, alumnos, personal docente y administrativo del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) No. 10, en esta capital del estado, recibieron de la gobernadora Mara Lezama Espinosa su nuevo domo y cancha, obras construidas con 5.2 mdp en inversión del dinero del pueblo que regresa al pueblo.

“Este domo y esta cancha son una señal clara de que su formación y bienestar, de que ustedes nos importan” expresó la Gobernadora al indicar que este gobierno humanista con corazón feminista está para transformar una realidad mejor. Recordó que, durante largos años, generaciones completas hicieron su mejor esfuerzo en condiciones difíciles.

De acuerdo con el secretario de Obras Públicas, Rafael Lara Díaz, de la inversión total de 5.2 mdp, 3.75 se destinaron al domo y 1.44 a la cancha de usos múltiples. El nuevo domo beneficiará de manera directa a 207 alumnas y alumnos (69 mujeres y 138 hombres), quienes ahora cuentan con un espacio digno, seguro y funcional para la realización de actividades académicas, cívicas y deportivas, protegidos de las condiciones climáticas de la región.

Esta obra fue solicitada en el programa “La Voz del Pueblo”. El CETMAR cuenta con un Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad que atiende a 17 alumnas y alumnos. Las carreras que imparte a la juventud son Recreación Acuática, Pesca Deportiva y Buceo, Mecánica Naval, Acuacultura y Climatización y Refrigeración.

A su llegada, la gobernadora Mara Lezama saludó a la estudiante Claudia Melissa Torres Bardales, la primera atleta quintanarroense en ganar medallas de oro, plata y bronce en los juegos nacionales CONADE en dos disciplinas: Acuatlón y Aguas Abiertas. Es bicampeona nacional en Acuatlón.

En 2025 ganó medallas en dos disciplinas, Acuatlón y Natación. Es la primera atleta en ganar medalla individual femenil en aguas abiertas Quintana Roo ENSE 2024 y bicampeona nacional de Acuatlón 2025. Tiene 17 años de edad, es miembro del equipo Acuática Chetumal y entrena en el gimnasio de usos múltiples Nohoch Suku´n.

Durante la ceremonia de corte del listón, Fabiola Espinosa, alumna de la carrera de Mecánica Naval, agradeció la respuesta a la solicitud, destacó la importancia que para ellos tienen el domo y la cancha y ofreció que la comunidad estudiantil tendrá el compromiso y responsabilidad de seguir preparándose para construir un futuro mejor.