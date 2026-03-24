Sector náutico de Playa del Carmen exige nuevo muelle

Enfrentan grave crisis operativa

Procurarán mejorar la logística y la seguridad en el traslado de turistas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- La falta de infraestructura adecuada sigue siendo un obstáculo para los prestadores de servicios turísticos náuticos en Playa del Carmen. El muelle de playa El Recodo nunca cumplió con las condiciones necesarias para el embarque de pasajeros ni para operaciones marítimas, por lo que ahora se plantea la construcción de una nueva terminal en la línea costera.

Candy López, instructora de buceo, explicó que un muelle funcional permitiría mejorar la logística y la seguridad en el traslado de turistas y equipo especializado, especialmente en temporadas complicadas como la del sargazo. Una de las zonas viables para esta obra sería Coco Beach, donde beneficiaría a diversos operadores que trabajan en esa franja costera.

La entrevistada advirtió que la primera quincena de marzo ya muestra una disminución en las reservaciones, lo que genera preocupación entre quienes dependen de esta actividad. Señaló que la baja podría estar vinculada con factores internacionales, como el ataque de Estados Unidos a Irán, además de la incertidumbre económica global, considerando que gran parte de los clientes son extranjeros.

Ante este panorama, López reiteró la necesidad de fortalecer la infraestructura turística para mantener la competitividad del destino y mejorar la experiencia de los visitantes.

Francisco Fernández, presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo, agregó que el sector enfrenta además una difícil situación por la ausencia de un astillero que atienda la creciente demanda de mantenimiento y reparación de embarcaciones, lo que limita aún más la operación de los servicios náuticos en la región.

Alistan nuevo plantel en Playa y mejoras en Bacalar

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció inversiones en infraestructura educativa para Quintana Roo, con dos proyectos clave: la construcción de un nuevo plantel en Playa del Carmen y el reforzamiento del Centro de Estudios de Bachillerato Justo Sierra Méndez, en Bacalar.

La dependencia federal explicó que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la educación media superior en la entidad, ampliando la cobertura y mejorando las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

En Playa del Carmen, el nuevo plantel atenderá la creciente demanda derivada del acelerado aumento poblacional en la zona, considerada una de las de mayor expansión en el estado.

Por su parte, en Bacalar se prevé optimizar las instalaciones del bachillerato Justo Sierra Méndez, con el objetivo de ofrecer espacios más adecuados para la formación académica de los jóvenes.

La SICT subrayó que ambos proyectos buscan impulsar el desarrollo social y educativo de Quintana Roo, garantizando mayores oportunidades para las nuevas generaciones y consolidando al estado como un polo de crecimiento con infraestructura acorde a sus necesidades.