Costas de Riviera Maya enfrentan nuevamente la llegada de sargazo

Un desafío en el Caribe mexicano

Este fenómeno natural se ha vuelto constante y cada vez más impredecible

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Tras unos días de tregua en los que las playas lucieron limpias gracias al paso de un frente frío, la Riviera Maya enfrenta nuevamente la llegada de sargazo. Tulum, Playa del Carmen y Puerto Morelos son algunos de los puntos donde el alga ha reaparecido, confirmando que este fenómeno se ha vuelto constante y cada vez más impredecible.

Visitantes y prestadores de servicios coinciden en que la situación ya no responde a los patrones tradicionales. “El mar está chocolatado, todo feo, y eso no deja que se quede la gente; buscan lagunas y cenotes”, explicó Enrique Ventura, touroperador en la zona. Turistas también señalan que el recale en estas fechas resulta atípico, pues antes se concentraba en septiembre y octubre.

Autoridades locales reconocen que en los últimos siete años la presencia del sargazo ha aumentado y su temporalidad se ha modificado. “Sabemos que son consecuencias del cambio climático, nuestras acciones afectan al mar”, comentó el subdirector de Zofemat en Tulum.

El impacto no solo es ambiental, sino también económico: la llegada del alga influye directamente en la actividad turística, motor principal de la región. Ante ello, el gobierno estatal ha intensificado las labores de contención y recolección. La gobernadora Mara Lezama informó que ya se han retirado entre 12 y 13 mil toneladas de sargazo y que se han instalado más de 7 mil metros de barreras, con la meta de alcanzar los 15 mil. Además, se suman embarcaciones sargaceras y la colaboración del sector hotelero.

Así, el Caribe mexicano enfrenta un reto permanente: un fenómeno que ha dejado de ser estacional y que obliga a mantener estrategias de atención continua para proteger tanto el entorno natural como la economía turística de Quintana Roo.

En lo que va del año, se han retirado alrededor de 13 mil toneladas, y se prevé instalar 5 mil metros adicionales de barreras en los próximos días. El año pasado se habían colocado 9 mil metros, pero para 2026 la meta es alcanzar los 15 mil. Además, se mantiene diálogo con empresarios hoteleros para que instalen sus propias barreras de manera anticipada y refuercen la estrategia conjunta.

Más allá de las cifras, Lezama subrayó la importancia de combatir campañas negativas que difunden imágenes antiguas o de otras regiones para afectar la percepción del destino. “El sargazo no está presente ni todos los días ni en todas las playas”, puntualizó.

En paralelo, el estado se prepara para recibir 1.2 millones de turistas durante la temporada de Semana Santa en sus 12 destinos, lo que refuerza la necesidad de mantener playas limpias y garantizar la mejor experiencia para los visitantes.