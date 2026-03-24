AIFA alcanza rentabilidad financiera anticipada y crecimiento operativo

A 4 años del inicio de operaciones

Superó sus gastos de operación con ingresos propios con un saldo a favor de 447 mdp en 2024 y finanzas sanas durante 2025

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha logrado alcanzar su rentabilidad financiera de manera anticipada, a 4 años del inicio de operaciones, afirmó su director, el general Isidoro Pastor Román.

Detalló que aunque se preveía que el punto de equilibrio llegara entre el quinto y sexto año, el AIFA superó sus gastos de operación con ingresos propios con un saldo a favor de 447 millones de pesos en 2024 y finanzas sanas durante 2025.

“El Aeropuerto se consolida con paso firme como una infraestructura estratégica para la conectividad aérea, el desarrollo regional y la transformación logística de nuestro país, con una visión incluyente, sostenible y orientada al bienestar de la sociedad. El AIFA alcanzó la rentabilidad financiera de manera anticipada con un saldo a favor de 447 millones de pesos en 2024 y manteniendo finanzas sanas durante 2025 (…) Esto nos indica que un aeropuerto logra rebasar sus gastos de operación después del quinto, sexto año de operaciones”, dijo.

“Sin embargo hemos logrado cubrir nuestros gastos con ingresos propios desde el segundo año, es decir, desde el primer trimestre de 2024, demostrando una gestión eficiente de recursos y un desempeño superior a lo previsto durante el periodo comprendido entre marzo de 2025 a marzo 2026”.

Desde su inauguración el 23 de marzo de 2022 y hasta marzo de 2026, el aeropuerto ha realizado 191 mil 394 operaciones aéreas, de las cuales 157 mil 455 corresponden a vuelos de pasajeros, con un acumulado superior a 18.4 millones de usuarios.

“En el año 2024, transitaron por este Aeropuerto más de 6.3 millones de pasajeros y para el año 2025, 7 millones 079 mil registrando un acumulado desde nuestra inauguración, de más de 18.4 millones de pasajeros”, detalló.

Pastor sostuvo que el AIFA reportó una tendencia positiva en su desarrollo operativo, con la participación de 49 aerolíneas de carga y la consolidación de su red de pasajeros con 39 rutas nacionales y siete internacionales durante 2025, de las cuales mantiene cinco destinos en el extranjero. Entre éstas destacan Houston y McAllen, en Estados Unidos; Bogotá, Colombia; Caracas, Venezuela; La Habana, Cuba, y Santo Domingo y Punta Cana, en República Dominicana,

En transporte de carga, expuso que el AIFA se ubicó entre los tres primeros lugares en América Latina y desde diciembre de 2023 ocupa el primer sitio a nivel nacional, con más de 34 mil vuelos de carga y un movimiento superior a 1.15 millones de toneladas hacia mercados de América, Europa, Medio Oriente, África y Asia.

Avances en infraestructura logística

El AIFA también reportó avances en infraestructura logística, con la ampliación de su terminal de carga que elevó la capacidad de procesamiento a 705 mil toneladas anuales, así como la expansión de plataformas y calles de rodaje concluida en febrero de 2026.

En materia comercial, comentó el director, el AIFA cuenta con 837 espacios en 17 zonas, de los cuales 528 están arrendados, lo que representa una ocupación del 63 por ciento.

Isidoro Pastor destacó además el papel de la aduana del aeropuerto, que entre 2023 y marzo de 2026 ha generado una recaudación acumulada superior a 241 mil millones de pesos, colocándose en 2025 en el séptimo lugar nacional y en la primera posición entre aduanas interiores.

En el informe también se resaltan avances en sustentabilidad, con una reducción de 46 por ciento en emisiones de dióxido de carbono gracias a su planta de cogeneración y granjas fotovoltaicas, así como el tratamiento de más de 203 millones de litros de agua en 2025.

En el ámbito social, el aeropuerto reporta la generación de más de 18 mil empleos directos y 150 mil indirectos, además de programas de formación para estudiantes y acciones de protección a la fauna silvestre.

El general Pastor sostuvo que el AIFA se consolida como un polo logístico, comercial y de servicios, con miras a fortalecer su crecimiento ante retos como el Mundial de Futbol de 2026 y la expansión de rutas nacionales e internacionales.

Infraestructura y próximas aperturas

Para fortalecer la conectividad terrestre, se confirmó que el tren suburbano desde la estación Buenavista está contemplado para ser inaugurado el próximo mes de abril.

En términos de expansión física, Pastor Román anunció que en abril también se inaugurará una ampliación de la plataforma para albergar entre cuatro y seis naves de gran envergadura. Asimismo, se concluyó la construcción de seis nuevos recintos fiscalizados financiados con ingresos propios del aeropuerto para satisfacer la demanda del comercio exterior.

El director destacó que la seguridad está a cargo de la Guardia Nacional, lo que ha resultado en un índice de satisfacción del pasajero del 98 por ciento. Además, subrayó el uso de tecnología avanzada de inspección de equipaje que identifica sustancias peligrosas por peso atómico y densidad sin necesidad de abrir maletas.