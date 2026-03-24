Celebran en Naucalpan el Festival del Agua en la Unidad Cuauhtémoc

Evento organizado por OAPAS

Naucalpan, Méx.- En el marco del Día Mundial del Agua, el campo deportivo y la pista de atletismo fue el escenario en el que cientos de corredores y asistentes al Festival del Agua en la Unidad Cuauhtémoc, impulsado por el gobierno de Naucalpan, se concentraron para formar parte de la carrera atlética, actividades culturales, artísticas y deportivas.

En este evento organizado por el Organismo del Agua Municipal OAPAS, el Museo del Agua, fue una de las principales atracciones para todas y todos los asistentes, quienes crearon conciencia de la importancia de este elemento esencial para la vida y también sobre la importancia de su cuidado.

El Director del OAPAS, Ricardo Gudiño Morales, dio la bienvenida a las y los asistentes a nombre del presidente municipal, Isaac Montoya y destacó que el agua es un bien natural y que se resume en una frase simple y poderosa: Sin agua, no hay vida.

Agregó que este bien natural permite el desarrollo de cada persona y el mundo en general y que sin su cuidado no hay futuro. También dijo que cada gota que se bebe, cada plato que se lava, cada sueño que la humanidad construye, depende de este tesoro azul que necesitamos todas y todos.

El balón y la bota gigante de fútbol, adornadas con arte huichol, fueron dos de las atracciones que sirvieron como pretexto para tomarse la foto.

El escultor, artista plástico y creador de estas obras, César Menchaca, refirió que la recolección de plástico (PET) para crear a “Chiquino”, personaje encargado del proyecto Rescate H2O Misión Mundial, avanza de buena forma. Se calcula que se requieren de 3 a 4 toneladas de material plástico para elaborar a “Chiquino” Mundialista.