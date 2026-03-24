Impulsa el alcalde Raciel Pérez Cruz la educación en Tlalnepantla

Visita a la Primaria Ignacio Manuel Altamirano

Tlalnepantla, Méx.- Como parte de una estrategia integral para mantener un acercamiento directo con el sector educativo de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, Presidente Municipal, encabezó una visita a la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, en el marco del concurso de poesía.

Durante el acto, el alcalde subrayó que su administración prioriza el apoyo a las instituciones públicas como un motor fundamental para el desarrollo de la niñez y juventud del municipio, impulsando acciones que dignifiquen los espacios de aprendizaje y reconozcan el esfuerzo académico de los estudiantes.

En un gesto de reconocimiento al talento literario y la expresión artística, Raciel Pérez Cruz entregó una computadora portátil (laptop) al alumno ganador del concurso de poesía organizado por la escuela.

Al respecto, Pérez Cruz manifestó que estos estímulos tecnológicos son esenciales para cerrar la brecha digital y motivar a los estudiantes para destacar en sus habilidades académicas y creativas, así como reafirmar que el gobierno local es un aliado constante de quienes se esfuerzan por sobresalir en las aulas.

En el marco de este encuentro, el presidente municipal realizó la entrega formal de equipo para la banda de guerra de la institución, lo que permite que los alumnos cuenten con nuevos tambores y trompetas.

Esta acción busca fomentar la disciplina, el respeto a los símbolos patrios y el sentido de pertenencia entre los estudiantes y que cuenten con las herramientas necesarias para sus actividades cívicas.