Firma gobierno de Isaac Montoya convenio laboral con el SUTEyM

Destacan plena coordinación

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- La clase trabajadora de este municipio reconoció la plena coordinación que existe entre la administración que encabeza el alcalde Isaac Montoya y la dirigencia del SUTEyM, que lidera Herminio Cahue en el Estado de México y el doctor en Derecho, Tomás Palomares, en este municipio, durante la firma del Convenio de Sueldos, Prestaciones de Ley y Colaterales 2026.

«Es un gran logro y motivo de celebración para todos los suteymistas, ya que se garantiza la continuidad de nuestras prestaciones y fortalece nuestra fuente de empleo. Se concluye que hay armonía y un gran desempeño entre el gobierno y el sindicato», dijeron los suteymistas.

En ese sentido, Tomás Palomares Parra puntualizó: «los trabajadores celebramos la firma de este importante convenio, que refleja el respeto, la coordinación y la confianza entre el gobierno municipal y nuestro sindicato. Con esto, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos laborales», abundó.

Ante Herminio Cahue Calderon, secretario general del SUTEyM mexiquense, Juanita y David Parra; el asesor general, Erick Palomares y delegados de ese gremio sindical, la clase trabajadora celebró el convenio que contempla un incremento del 6 por ciento al salario de las y los trabajadores de base, así como un 1 por ciento adicional en prestaciones colaterales.

«Sin lugar a dudas que la firma del convenio 2026 entre el Gobierno y el SUTEyM, representa un avance significativo en el fortalecimiento del bienestar de la base trabajadora y sus familias y se demuestra la unidad y coordinación en estas dos instancias», concluyó el líder moral, David Parra.