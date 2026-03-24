Inauguran el proyecto la “Cosecha Pluvial” en Coacalco

Coacalco, Méx.- Bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, el gobierno de este municipio inauguró el proyecto “Cosecha Pluvial” en el Jardín de Niños “María Montessori”, ubicado en Rinconada San Felipe. Esta iniciativa busca garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como elementos fundamentales para cerrar brechas de género. El alcalde David Sánchez Isidoro destacó que el agua es un recurso que no debe desperdiciarse, pues cada litro perdido representa uno menos para las futuras.