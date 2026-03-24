CDMX presenta agenda cultural monumental, rumbo al Mundial 2026

Vasta infraestructura museística

Transformará plazas y galerías en escenarios públicos, consolidando una oferta que vincula el arte, la memoria histórica de las sedes mundialistas y la identidad de la metrópoli

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la agenda de actividades culturales que se llevarán a cabo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con el objetivo de proyectar la riqueza histórica de la capital, se ha diseñado una programación integral que pondrá los recintos culturales y el espacio público al servicio de los visitantes nacionales e internacionales.

La agenda, que inició con la clase deportiva más grande del mundo, continuará con el objetivo de romper el Récord Guinness de «La Ola más grande del mundo» y, posteriormente, con un desfile el próximo 6 de junio que narrará la historia del país. La Jefa de Gobierno destacó que la Ciudad de México, al ser la urbe con más museos a nivel global, activará recintos como el Museo Nacional de Antropología, el Franz Mayer, el Museo Memoria y Tolerancia, el MIDE y el Papalote Museo del Niño, entre otros.

En el calendario de exposiciones, el 28 de marzo se inaugurará en el Museo Yancuic la muestra «Álbum Épico», por iniciativa de la Federación Mexicana de Fútbol. El 29 de abril abrirá la exposición fotográfica «La ciudad de los mundiales», seguida el 23 de mayo por «Diosa redonda, antropotextiles y futbol» en el Museo de la Ciudad de México. Asimismo, entre junio y julio, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) del IMSS presentará «La ciudad que nunca ha dejado de jugar», una retrospectiva de los tres mundiales vividos en territorio nacional.

La infraestructura aeroportuaria también formará parte de esta estrategia con la exhibición de fotografías monumentales de Santiago Arau en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. Al definir la magnitud de estos preparativos, la Jefa de Gobierno aseveró: _“La Ciudad de México no solo se prepara para recibir el mundial, se levanta para mostrarse como es: inmensa, monumental, diversa, irrepetible e imparable”._

Finalmente, se informó que la próxima semana se detallará la agenda para espacios abiertos, la cual convertirá plazas y galerías en escenarios vivos. Con estas acciones, la administración capitalina reafirma que el deporte y la cultura son ejes de unión comunitaria, concluyendo con la premisa: “Hoy más que nunca decimos: el balón vuelve a casa”.