Taxis concesionados entran a plataforma Uber sin perder independencia

Nace un modelo único en México

MX Taxi y Uber anunciaron una alianza estratégica que marca un punto de inflexión en la movilidad urbana: por primera vez, los usuarios podrán solicitar un taxi concesionado directamente desde la app de Uber, bajo un modelo que respeta la naturaleza del taxi como servicio público regulado.

A diferencia de otros esquemas, esta alianza no implica la integración de los taxistas a la plataforma de Uber. Se trata de una integración digital en la que la demanda generada en la aplicación es atendida a través de la tecnología de MX Taxi y las organizaciones de taxistas, manteniendo su independencia operativa y su carácter concesionado.

Este modelo permite combinar la demanda digital global con la capacidad instalada del taxi en la ciudad, garantizando estándares de seguridad, eficiencia y cobertura, sin desdibujar su estructura ni su regulación.

“Esta alianza es única, porque permite a los usuarios de Uber solicitar un taxi desde la app, pero los taxistas no forman parte de Uber. Es una integración digital que respeta nuestra independencia y fortalece al taxi como servicio público”, destacó Erasto Vásquez vocero y representante de MX Taxi.

La alianza es resultado de un proceso de más de dos años de trabajo entre el gremio taxista organizado y Uber, en el que se diseñó un esquema que reconoce las particularidades del taxi concesionado y su papel dentro del sistema de movilidad.

Durante más de una década, el sector enfrentó cambios profundos derivados de la digitalización del transporte. Este nuevo modelo representa una evolución: permite al taxi integrarse al entorno digital sin perder su identidad, fortaleciendo su competitividad y ampliando sus oportunidades de ingreso.

A partir de esta integración, los taxistas podrán recibir solicitudes tanto de sus canales tradicionales como: sitios, bases, centrales telefónicos, WhatsApp y otras herramientas digitales propias, así como de la demanda generada a través de Uber, reduciendo tiempos de espera, evitando viajes perdidos, incrementando los ingresos del taxista y mejorando la experiencia del usuario.

En un contexto de creciente proyección internacional para México, con eventos de escala global como el Mundial de Fútbol 2026 en el horizonte, este tipo de modelos resulta clave para ofrecer una movilidad eficiente, segura y a la altura de un país anfitrión. La alianza permitirá que visitantes de todo el mundo, familiarizados con el uso de plataformas digitales, puedan acceder fácilmente al servicio de taxi concesionado.

Con este paso, el taxi no solo se adapta: evoluciona, y lo hace desde su fortaleza, que es su organización, su regulación y su experiencia en la ciudad.

Esta alianza ha sido posible gracias al desarrollo tecnológico de Autocab, proveedor de tecnología y conector clave entre las flotas de taxi establecidas y la demanda moderna de movilidad. A través de una plataforma única controlada por la flota, los operadores pueden participar en nuevos canales de viajes mientras mantienen su independencia y control.

La experiencia en otros mercados muestra que los conductores de taxi conectados a Uber a través de la tecnología de Autocab pueden recibir hasta un 20% más de viajes, lo que subraya el valor potencial para las flotas en Mexico que estén preparadas para participar de este gran éxito.